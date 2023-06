Immobilier : Les propriétés équestres de plus en plus recherchées par les passionnés d’équitation

Depuis le Covid, les Français recherchent des résidences secondaires mais aussi et, c’est nouveau, des propriétés équestres ! De plus en plus de particuliers souhaitent héberger leurs chevaux chez eux et de plus en plus de professionnels veulent s’installer pour créer leur écurie.

Quel passionné d’équitation n’a pas un jour rêvé de vivre avec son cheval ? Si ce désir est partagé par de nombreux propriétaires de chevaux, franchir le cap requiert un accompagnement sur-mesure afin de s’assurer que le projet immobilier réponde à l’ensemble des besoins de l’équidé et de son propriétaire.

Une tendance nouvelle émerge : l’intérêt pour les propriétés équestres

L’émergence du télétravail a permis à de nombreux citadins à se projeter dans un projet de vie plus rural, au contact de la nature. Si le groupe Mercure Forbes Global Properties a pu constater un intérêt accru pour les résidences secondaires et les propriétés disposant de vastes extérieurs, une tendance nouvelle émerge : l’intérêt pour les propriétés équestres. En effet, de plus en plus de particuliers souhaitent héberger leurs chevaux chez eux et de plus en plus de professionnels veulent s’installer pour créer leur écurie.

Il est alors essentiel d’être accompagné par de véritables experts qui connaissent les besoins et attentes de propriétaires d’équidés, qui maîtrisent le langage propre au milieu équestre et qui puissent proposer des services comme la mise en relation avec des professionnels de confiance pour la réalisation de travaux ou l’entretien au quotidien de bâtis souvent patrimoniaux.

Les propriétés équestres : un achat immobilier bien spécifique

Le Groupe Mercure Forbes Global Properties s’appuie sur son expertise pour conseiller tant les propriétaires dans la vente de leur bien que les futurs acquéreurs souhaitant se doter d’une demeure pour développer une activité équestre professionnelle ou de loisir. Cette connaissance permettra notamment de s’assurer que le mode d’hébergement proposé convienne à l’équidé, que les structures correspondent aux attentes du propriétaire pour le travail quotidien du cheval, que l’agencement du bien permette de faciliter les tâches quotidiennes telles que la gestion du fumier ou du fourrage, ou encore que l’ensemble des installations telles que les clôtures ou les points d’eau soient parfaitement sécurisées et aux normes.

Pour les propriétaires désireux de se lancer dans cette aventure, le groupe dévoile une sélection de propriétés équestres d’exception.

Propriété d’agrément avec équipements équestres – 21ha – Haut-Agenais Périgord

Cette propriété d’agrément en Lot-et-Garonne est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature et des chevaux, proche des départements du Lot et de la Dordogne. Elle se compose d’une maison principale de plein pied d’environ 330 m2, une maison d’amis d’environ 120 m2, une ancienne bergerie d’environ 47 m2 avec séjour, salle de sport et sauna nordique.

Un jardin arboré et d’ornement aux thèmes chromatiques, marre de Nymphéas et iris d’eau, arbres fruitiers, complètent cet ensemble avec de nombreuses terrasses, pergolas, un salon d’été d’environ 22 m2, un ancien four à pain d’environ 15 m2 et une piscine à l’abri des regards, permettant de jouir pleinement des extérieurs au fil de la journée et du temps.

Des équipements équestres hauts de gamme avec écurie, manège couvert, carrière Toubin Clément, pâtures, forêt, chemin de promenades équestres et lac composent cette propriété de 21 ha. Prix : 2 350 000 €

Domaine équestre à Saint-Jean-d’Angély

Cette vaste propriété charentaise s’étend sur 4 hectares d’infrastructures neuves et professionnelles pour cavalier ou amateur éclairé du milieu équestre. La maison principale offre 263 m² pour une vie de famille confortable au plus près de l’exploitation. Une maison d’amis de 90 m² permet d’installer les invités. Le point de ralliement sera la piscine et sa terrasse, à l’intersection des deux bâtisses.

A proximité de la maison, un ancien fournil, un logement type mobil home, une vaste grange de près de 400 m² dotée de boxes et une dépendance ancienne dédiée au stockage offrent de multiples possibilités.

En ce qui concerne le domaine équestre, des infrastructures de qualité composent un environnement haut de gamme et prêt à l’emploi pour une activité professionnelle axée autour de la plus belle conquête de l’homme : L’écurie neuve est composée de 22 boxes, solarium, douches pour chevaux, espace de pansage, sellerie, club house, vestiaire et sanitaires, manège couvert de 20×40, stockage pour la paille. On On trouve également sur la propriété un marcheur couvert pour 4 chevaux, une vaste carrière extérieure, un paddock, des enclos. Prix : 840 00 euros

Domaine équestre à Trie-sur-Baïse

Dans les Hautes-Pyrénées limite Gers, propriété d’exception du XVIIème siècle qui a bénéficié d’une restauration de très grand standing sur une surface habitable de 647 m2. Sise, en position dominante, sur 5 hectares de prairie et de bois avec une mare, elle offre de très belles vues sur les vallées environnantes et sur les Pyrénées. La propriété est entièrement clôturée en clôture australienne ; elle comprend abris, abreuvoirs automatiques et une écurie de 3 boxes, le domaine se prête idéalement à un projet équestre.

Au calme et sans vis-à-vis, le corps principal, dans une ambiance très contemporaine, présente de nombreux atouts : grande cuisine au design épuré, spacieuse salle de réception, piscine intérieure (8x4m) équipée d’une nage à contre-courant, 3 chambres, dressing, 2 salles de bains, salle de projection et 2 terrasses.

En retour d’équerre, le corps secondaire a conservé le charme des colombages. Son esprit « english country » fait montre d’un beau caractère qui plaira aux amoureux d’ambiance feutrée : belle cuisine, 5 chambres et 4 salles d’eau dont un appartement indépendant. Garage 2 voitures. Prix : 980 000 euros