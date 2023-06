Au Royaume Uni, le gouvernement prend des mesures protéger les propriétaires face à la hausse des taux et au renchérissement de leurs mensualités de crédit immobilier.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi des mesures pour soulager les propriétaires britanniques inquiets de l’envolée des taux de leurs crédits immobiliers, conséquence des tours de vis de la Banque d’Angleterre face à l’inflation, sans toutefois annoncer d’aides directes.

Pas de biens saisis dans les 12 mois suivant le premier impayé de crédit

Les principales banques du pays, dont les patrons ont rencontré vendredi matin le ministre des Finances Jeremy Hunt, « ont accepté une nouvelle charte hypothécaire » qui garantit notamment qu’une maison ne puisse pas être saisie « dans les 12 mois suivant le premier paiement manqué » d’une échéance, selon un communiqué.

Six mois de tolérance pour s’adapter à la hausse des taux de crédits immobiliers

Autres mesures annoncées vendredi : les clients pourront librement demander à ne rembourser que les intérêts de leur prêt pendant six mois, ou encore prolonger la durée de leur crédit pour réduire leurs mensualités, tout en conservant la possibilité de revenir sur leur contrat d’origine dans les six mois.

Au Royaume Uni, la hausse des taux se répercute sur les crédits immobiliers en cours

Confrontée à l’inflation la plus élevée du G7, qui s’est maintenue en mai à 8,7% sur un an et persiste au delà des attentes, la Banque d’Angleterre a relevé jeudi ses taux pour la 13e fois de suite, avec la première hausse de 0,5 point de pourcentage depuis février.

L’objectif est de rendre les emprunts plus chers pour ralentir les dépenses des entreprises comme des particuliers et freiner les hausses de prix.

Dans un pays où l’immense majorité des prêts hypothécaires sont fixés pour cinq ans ou moins, de telles hausses se répercutent notamment sur les taux des crédits immobiliers et signifient que de nombreux Britanniques ayant un prêt en cours verront leurs mensualités revues fortement à la hausse.

Après avoir tourné autour de 2% ces dernières années, les taux des crédits immobiliers, qui avaient déjà fortement grimpé l’an dernier, s’élèvent désormais à 6% environ sur les taux fixés pour 2 à 5 ans.

Pas d’aides directes aux ménages pour ne pas renforcer la hausse des prix

Face aux inquiétudes et aux appels à mettre en place des aides directes pour les ménages concernés, le gouvernement a exclu à plusieurs reprises de telles mesures ces derniers jours, craignant que cela ne renforce les hausses de prix.

« La lutte contre une inflation élevée est ma première priorité et celle du Premier ministre » Rishi Sunak, a indiqué Jeremy Hunt, cité dans le communiqué vendredi.

S’il se dit conscient des difficultés rencontrées par les ménages britannique, il assure aussi être « absolument déterminé à aider la Banque d’Angleterre à faire ce qu’il faut » pour reprendre le contrôle sur les prix car « c’est la seule façon, au bout du compte, de soulager la pression sur les finances des familles et des entreprises« .