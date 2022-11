Sextant « Nexflixe » la formation de ses conseillers immobiliers

Temps de lecture estimé : 6 min

Après sa levée de fonds réalisée en début d’année, Sextant, le plus international des réseaux de mandataires immobilier français, continue à innover. Une clientèle internationale exclusive, un pool d’investisseurs locatifs, des conseillers expérimentés triés sur le volet, dotés des meilleures technologies immobilières du moment et rémunérés à leur juste valeur, le réseau qui monte a de nombreux atouts dans sa manche. Il se distingue à nouveau en cette fin d’année en créant pour ses conseillers une expérience de formation enrichie à la sauce Netflix, via sa nouvelle plateforme e-learning de streaming vidéo. Explications avec Sarah Schiavi & Pierre-Luc Naud, en charge du Centre de Formation Sextant.

Nous avons une conviction forte : le marché de la transaction immobilière va devenir de plus en plus exigeant dans les années qui viennent. Un nombre grandissant de conseillers immobilier en France, boosté par le succès des réseaux de mandataires, un cadre règlementaire qui se renforce d’année en année, l’apparition de nouvelles proptech qui transforment les usages, des enjeux majeurs de rénovation énergétique des logements…autant de facteurs qui vont pousser les acteurs de la transaction immobilière à se réinventer, à renforcer leur niveau d’expertise et à proposer une offre de services élargie à leurs clients. La bonne nouvelle pour nous c’est que ces mutations vont renforcer le besoin d’intermédiation. Ils vont aussi impacter en profondeur la manière de pratiquer la transaction. Au cœur de cette transformation, la capacité des acteurs à former leurs collaborateurs va devenir essentielle pour conduire le changement et assurer leur montée en compétence sur la durée. Sextant France & International a décidé d’investir pour cela dans un modèle de formation hyper innovant pour donner l’envie à tous de se former en continu.

Pourquoi avoir eu envie d’innover sur ce thème de la formation ?

Sarah Schiavi et Pierre-Luc Naud : Le métier de conseiller en immobilier est très riche et mobilise un nombre de compétences extrêmement varié (commercial, technique, juridique, administratif, informatique, urbanisme…) et comme chacun le sait, il est difficile d’être 100% compétent sur chaque domaine, nous avons tous notre zone de confort et avons tous besoin de se former pour en sortir et s’améliorer.

Le problème avec la formation, c’est qu’elle est souvent mal perçue, ressentie comme chronophage, lourde et peu divertissante. La faute certainement aux formats employés classiquement, souvent rébarbatifs, ou à une mauvaise qualité des contenus proposés. Il faut se rappeler que nos conseillers ont un métier exigeant, avec peu de temps disponible, et qu’ils évoluent partout en France, se formant ainsi majoritairement en distantiel. Ces données sont essentielles à prendre en compte.

Les besoins de formation sont donc multiples autant que le temps de nos conseillers est précieux. Il fallait donc innover pour répondre à ces deux enjeux forts : produire des contenus qualitatifs, intéressants, en nombre, tout en travaillant sur une expérience de formation agréable et ludique.



Pouvez-vous nous décrire cette nouvelle expérience de formation Sextant ?

Sarah Schiavi et Pierre-Luc Naud : Nous connaissons tous les atouts des plateformes de streaming: un choix large de videos, des nouveautés permanentes, un profil personnalisé pour gérer vos contenus et ce, sur tous vos supports, TV, PC ou mobile. Et bien c’est en s’inspirant de cette expérience que nous avons créé notre propre chaine de streaming video. Nous avons doté notre centre de formation des capacités d’un studio production dans lequel nous tournons, accompagné de professionnels, les contenus que nous concevons en fonction des besoins terrain. La video est de loin le media le plus attrayant pour se former et nous avons fait en plus le choix du micro-learning : des formats courts, 8 à 15mn en moyenne, compatibles avec l’usage en mobilité, sur des thèmes pointus du métier.

Un autre axe fort de cette expérience c’est la diversité des contenus et leur coté très opérationnel. Nous concevons des « capsules métier » avec des conseils pratiques sur chaque phase de l’activité, nous recevons nos partenaires pour des modules dédiés à l’utilisation concrète de nos solutions, ou encore des acteurs de l’immobilier pour des interviews passionnantes. Et comme dans ce métier, l’expérience terrain est primordiale, notre rubrique « Les Bonnes Pratiques Sextant » met en avant des conseillers Sextant qui livrent leurs bonnes recettes, partagent leurs conseils et les astuces secrètes qui marchent pour que chacun puisse apprendre des autres et s’inspirer au quotidien. Enfin, nous proposons plus de 50 heures de formations Loi Alur pour progresser sur le volet réglementaire.

Nous avons fait le choix d’enrichir cette expérience par la technologie e-learning Moodle, à la pointe de ce qui se fait de mieux aujourd’hui. Utilisée par les plus grandes universités françaises et américaines, cette plateforme est reconnue pour sa simplicité, sa gestion multi-formats et sa capacité à permettre un suivi individualisé des acquis de chaque « étudiant ».

Enfin, ce nouveau dispositif vient renforcer ce que nous avions déjà en place : notre centre de formation Formez-vous certifié Qualiopi, des sessions collectives et webinars de formation, une équipe de coachs-formateurs salariés issus du terrain et un programme de coaching personnalisé, le Success Management qui se voit renforcé.

Nous sommes ravis des premiers retours depuis le lancement il y a quelques semaines ! Le projet crée une vraie émulation, la plateforme enregistre des niveaux d’utilisation records, les videos sont très regardées, nos conseillers s’appellent entre eux pour poursuivre les échanges et s’entraider… c’est génial ! Et ce n’est que le début, notre planning sur les 6 prochains mois est bien fourni et nous préparons beaucoup de surprises pour et avec nos conseillers !