Copropriété : Matera lève 10 millions d’euros et ouvre son capital au grand public

Le trublion de la copropriété, Matera lève 10 millions d’euros dont une partie sera réservée à sa communauté. Cette levée de fonds se fera en deux temps : dans un premier temps, les investisseurs historiques de Matera, start-up qui accompagne les propriétaires à gérer leur copropriété et leurs investissements locatifs, vont réinvestir dans la société. On compte notamment parmi ces investisseurs Bpifrance, déjà investisseur notamment dans la licorne Doctolib.

Dans un second temps, Matera va ouvrir une partie de son capital au public afin de permettre à sa communauté d’investir dans Matera.

Cette levée de fonds est un complément de la série B de 35 millions d’euros annoncée en mai 2021.

“Depuis la création de la société, je reçois beaucoup de demandes de clients qui souhaitent investir dans la société et c’est également un souhait originel de ma part. À titre personnel, je suis convaincu que les entreprises de demain devront mieux redistribuer la richesse entre les salariés, les actionnaires, les fondateurs, mais aussi les clients. Aujourd’hui, les salariés sont déjà associés au capital de Matera. Demain, nous sommes très heureux de pouvoir aller encore plus loin et proposer à notre communauté d’investir chez Matera”, commente Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera.

Pour cette levée de fonds participative, Matera a décidé de donner la primeur à ses clients. La levée de fonds participative se déroulera ainsi de la façon suivante :

Le 22 mai 2023, à 9h, les clients et les membres prioritaires auront accès à la levée de fonds. Pour faire partie de la liste prioritaire, Matera demande de poster sur LinkedIn en identifiant Matera ;

Le 22 mai 2023, à 12h, la levée de fonds sera ouverte aux membres non-clients inscrits sur la liste d’attente.

“Il était primordial pour nous de donner la primeur à nos clients. En effet, les opportunités d’investir dans ce genre de société sont rares et souvent réservées à des professionnels. Nous voulions que ceux qui ont cru en l’aventure de Matera depuis le début puissent en profiter en premier”, commente Raphaël Di Meglio.

Source : Matera