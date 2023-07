Agents immobiliers : Comment étoffer votre portefeuille de clients

Les bailleurs sont de plus en plus exigeants concernant les services de gestion locative et la concurrence est rude entre les professionnels de l’immobilier. Sans compter que l’encadrement légal des mandats de gestion locative en loi Alur est de plus en plus strict. Comment se démarquer et solidifier son portefeuille clients ? Les conseils de Garantme la plateforme dédiée aux professionnels de l’immobilier qui facilite et sécurise les processus de gestion locative.

Multiplier les actions de prospection immobilière

Pour décrocher des mandats de gestion locative, certaines techniques relatives aux mandats de vente ont fait leurs preuves et se révèlent tout aussi efficaces. Il ne faut jamais négliger la prospection immobilière qui est la meilleure manière de réussir à trouver de nouveaux bailleurs intéressés par les services d’une agence.

Racheter un portefeuille de gestion locative

Les agents immobiliers qui désirent proposer des services de gestion se demandent souvent s’ils doivent repartir de zéro ou racheter un portefeuille de mandat de gestion locative. Il est tout à fait possible de développer son propre portefeuille petit à petit, mais il est préférable de racheter un portefeuille clients existant.

Intégrer un réseau de franchisés immobiliers

Le rachat d’un portefeuille d’une agence physique ou d’un agent immobilier partant à la retraite s’avère être une solution très efficace.

Il est aussi possible de se procurer un portefeuille client spécifique sur un site spécialisé en vente de base de données. Attention cependant car cette méthode peut être plus risquée puisqu’il n’est pas possible de vérifier la véracité des informations. Le prix varie entre 50 000 et plus de 20 000 € selon la taille et la qualité des profils.

Pour évaluer la rentabilité d’un portefeuille, il est recommandé de déduire le coût client du chiffre d’affaires pour déterminer le pourcentage de ventes réalisées sur un client par rapport au volume total des ventes. En effet, un gros portefeuille n’est pas nécessairement plus rentable qu’un portefeuille bien optimisé.

S’appuyer sur un réseau d’agents immobiliers et de partenaires

Il peut faire toute la différence si un propriétaire hésite à confier la gestion locative de son bien. Les réseaux de mandataires offrent aujourd’hui de nombreux avantages : ils permettent de travailler de manière autonome tout en bénéficiant des ressources d’un réseau majeur.

Garantme conseille de choisir un réseau de mandataires bien implanté dans son secteur géographique. Il faut également se renseigner sur les profils des dirigeants, les coûts d’intégration, la structure du réseau et les obligations légales du mandataire. Cela permettra d’accroître la visibilité et d’obtenir davantage de mandats de gestion locative.

Les bailleurs cherchent à éviter à tout prix la vacance locative, et cela est tout à fait légitime.

Cependant, il est essentiel de se conformer aux exigences légales de la profession d’agent mandataire : inscription au registre spécial des agents commerciaux, obtention de l’attestation auprès des CCI, choix du régime fiscal, validation de l’attestation préfectorale, etc. Il est donc important d’évaluer soigneusement les avantages et les inconvénients de cette démarche.