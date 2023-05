La prospection immobilière digitale est devenu un nouveau terrain de chasse pour les professionnels de l’immobilier. En effet, la prospection physique à elle seule ne suffit plus pour signer des clients. C’est pour cette raison que le digital a permis à de nombreux professionnels d’augmenter leurs ventes via d’autres canaux.

Bien que la prospection immobilière digitale soit plus simple et rapide, elle n’est pas toujours bien maîtrisée. En effet, cela s’explique par l’existence de nombreux canaux de communication et marketing qui permettent d’atteindre nos objectifs.

Emailing, réseaux sociaux, SMS, on ne sait pas toujours quels canaux choisir et comment les exploiter à leur plein potentiel.

Telescop, le meilleur outil pour votre prospection immobilière digitale

En 2016, un nouvel outil de prospection immobilière a vu le jour sur le marché. L’objectif ? Révolutionner la prospection immobilière pour les professionnels et les acteurs du marché.

Pour ce faire, Telescop a crée une carte interactive qui rassemble des données intelligentes et précises du marché. Cet outil de prospection se divise en deux plateformes : une solution pour l’immobilier d’habitation et une solution pour l’immobilier d’entreprise. Telescop répond à tous vos besoins métiers sur une seule carte. Que vous soyez broker, promoteur ou agent immobilier, boostez votre activité et simplifiez votre prospection grâce à notre carte interactive.

Contactez des propriétaires personnes morales.

Réalisez des études d’aide à la prise de mandat.

Faites de la pige immobilière.

Accédez à l’historique des transactions sur votre secteur des 7 dernières année, etc.

Les avantages de la prospection immobilière digitale

Votre cible est sur Internet

Pour commencer, un des premiers avantages de la prospection immobilière digitale, est la cible. En effet, lorsque vous faites du porte-à-porte, de la distribution de flyers ou bien du boîtage, vous ne touchez pas toujours votre audience cible. L’avantage du digital est que grâce aux différents canaux marketing, vous allez pouvoir atteindre plus précisément votre cible. Il faut savoir que 90% des vendeurs et acheteurs démarrent leur projet immobilier sur Internet.

Vous pouvez attirer vos prospects directement à vous

À noter que la prospection n’engage pas toujours d’aller vers le prospect ! En effet, grâce à l’Inbound Marketing, vous allez pouvoir attirer vous rendre visibles auprès de vos prospects. De cette façon, ils viendront naturellement à vous. Nous avons d’ailleurs écris un article sur l’inbound marketing immobilier. N’hésitez pas à aller le consulter !

Combinez votre prospection digitale avec la prospection terrain

Il faut savoir que la prospection immobilière ne doit pas forcément venir remplacer la prospection terrain. Au contraire, elle peut devenir son meilleur allié ! Beaucoup de nos utilisateurs combinent Telescop avec des actions de prospection terrain. En effet, l’objectif est de prospecter de façon intelligente grâce aux bonnes méthodes. Vous pourrez par exemple ciblez vos prospects sur notre carte interactive et aller toquer à leur porte par la suite.

La prospection immobilière digitale : vecteur de notoriété

Pour finir, la prospection digitale vous permet d’accroître votre notoriété sur le web, mais aussi d’améliorer votre image de marque.