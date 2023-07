Dès sa création, EXPERTIMO a souhaité mettre L’Entrepreneur au cœur de son projet. D’abord en étant la 1er réseau offrant 100% des revenus à ses conseillers, mais surtout en leur offrant la capacité de devenir toujours meilleurs.

De quoi a besoin un entrepreneur qui souhaite progresser dans l’immobilier ?

1- Il a besoin d’une grande LIBERTÉ pour définir sa stratégie au plus près des besoins de ses clients, jusqu’à choisir sa propre identité.

L’entrepreneur doit pouvoir choisir ses outils, pour être au plus proche de ses clients. Plusieurs exemples concrets :

– Nos conseillers peuvent publier un bien de luxe sur le portail de diffusion Belles Demeures, sans avoir à s’engager sur un 1 an, ni même sur un minimum d’annonces.

– Nos conseillers ont la liberté de déployer leur identité, leur communication, pour être au plus proche de leurs territoires. Prenons l’exemple de Karine Rathery, qui a choisi l’enseigne Authentik Bassin pour asseoir son ancrage local et convaincre les propriétaires du bassin d’Arcachon de lui confier ses biens. En choisissant votre enseigne, vous êtes aussi totalement libre de changer de réseau si vous le souhaitez. La liberté de l’entrepreneur, c’est aussi celle de ne pas repartir de 0 lorsqu’il souhaite changer d’écurie.

2- Il a besoin de CONSEILS et de SERVICES. Un entrepreneur doit savoir s’entourer.

Notre service Marketing aide nos conseillers à développer leur identité de marque et leur communication. A partir du 2ème semestre, l’équipe Marketing pourra même prendre la main sur leurs réseaux sociaux afin de diffuser du contenu personnalisé avec l’objectif de les rendre plus visibles et incontournables. Il ne s’agira pas uniquement de post génériques comme nous le voyons trop souvent. Il s’agira de contenu personnalisé pour nos conseillers qui n’auront plus qu’à accepter en un clic la diffusion de tel ou tel post sur leurs réseaux sociaux.

Avec 4 personnes au Marketing, Expertimo fait de la visibilité de ses conseillers LA grande priorité de cette année avec la FORMATION.

3- Il a besoin de se FORMER

Tout comme les sportifs, les meilleurs entrepreneurs ont besoin d’être coachés. Expertimo en a fait sa 2ème priorité en 2023.

Sur ce point, un entrepreneur a besoin de ressources pour alimenter ses projets. Depuis 10 ans, Expertimo forme ses conseillers lors d’un séminaire annuel qui permet de recevoir une formation dispensée en direct par des formateurs agréés. Depuis le 1er janvier, Expertimo s’est doté d’une plateforme de formation, afin de proposer de la formation continue sur des thèmes que nos conseillers peuvent choisir.

4- Il a besoin de s’ADAPTER en permanence.

L’Entrepreneur doit pouvoir être agile et s’adapter au contexte. Nos conseillers ne sont pas enfermés dans un abonnement annuel et ne doivent pas souscrire à des minimum d’annonces. Au contraire, Ils ont la liberté de prendre de la visite virtuelle au mois de janvier, 10 remontées d’annonces Leboncoin au mois de février, 5 rapports d’estimations au mois de mars, et tout arrêter au mois d’avril… Un entrepreneur doit pouvoir gérer ses stocks en fonction du contexte de marché. C’est justement cette proposition d’outils et services à la carte, qui leur permet d’accélérer ou de décélérer en fonction de leur activité.

En conséquence, nos conseillers EXPERTIMO sont à la fois plus performants et plus sereins!