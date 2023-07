A la tête de 4 agences immobilières et 20 collaborateurs, j’ai repris mes études pour devenir notaire

« Ma madeleine de Proust, c’est l’odeur du plâtre sur les chantiers où mon père m’emmenait lorsque j’étais enfant. La passion de l’immobilier ne m’a jamais quittée.

À la sortie de l’école de commerce de EM Lyon, j’ai la volonté d’entreprendre. Je m’oriente donc naturellement vers l’immobilier et rachète, en 2004, une petite agence immobilière en Moselle. Au fil du temps, je monte quatre agences, mais, au bout de 10 ans, je commence à me sentir à l’étroit dans mes fonctions.

À partir de là, j’ai deux solutions : passer à la vitesse supérieure et faire de la croissance externe ou reprendre des études de droit pour devenir notaire, fonction qui m’attire depuis quelques années déjà. Je fais le choix de faire du droit et, grâce aux équivalences, je rentre directement en troisième année. Cela étant, j’ai 20 collaborateurs, une entreprise à faire tourner et puis je ne sais pas si ça va me plaire… La première année, je décide de ne rien dire à personne. Dans les faits, je vais seulement aux travaux dirigés, pas aux cours magistraux, et je travaille sur mes cours le soir, jusque très tard.

Je valide ma troisième année de droit et rencontre Thierry Benedic, à qui je vends mes agences immobilières et qui va devenir mon mari. Une fois mon affaire vendue, je n’ai plus d’autre choix que d’assumer.

Créer mon étude notariale ou me lancer dans l’e-buying

Finalement, j’obtiens mon diplôme de notaire en 2018. Je complète mon cursus par un master en gestion de patrimoine à l’université Paris Dauphine. J

’enchaîne ensuite par deux années de stage obligatoire en tant que notaire stagiaire. Puis, je travaille en tant que notaire assistant dans une étude à Metz. Cependant, je me rends vite compte que le salariat, ce n’est pas pour moi.

Je dépose donc ma candidature pour ouvrir une étude et je suis tirée au sort pour m’installer à côté de Toulon alors que ma famille est à Metz…

À côté de ça, je m’intéresse depuis quelques années à Opendoor le leader mondial de l’e-buying.

Je crois beaucoup en ce modèle à tel point que pendant quelques semaines je suis taraudée entre aller créer mon étude notariale dans le sud de la France ou me lancer dans l’e-buying.

Je choisis finalement la deuxième option, mais, dans un premier temps, je vais voir Aurélien Gouttefarde, le dirigeant de Homeloop qui est leader de l’e-buying en France pour voir si l’on peut travailler ensemble. Il est en période d’hyper croissance, vient de lever 20 millions d’euros et décline ma proposition ce que je comprends parfaitement.

En janvier 2022, je crée donc ma propre société d’e-buying sous le nom de Nilla & Ben. Nous sommes rentables dès la première année grâce à une quarantaine d’opérations réalisées.

J’ai racheté homeloop à la barre du tribunal

Dans l’e-buying, j’aime le fait d’être précurseur, de faire de l’immobilier autrement. Aujourd’hui quand vous voulez vendre votre bien, vous avez deux solutions : soit vous passez une petite annonce, soit vous vous adressez à une agence immobilière. Vous n’avez personne qui vient vous voir et vous dit : « je vous achète votre bien, sans condition, à un prix déterminé ensemble et en vous le payant comptant« . Avec l’e-buying, vous pouvez toucher le fruit de la vente en 30 ou 40 jours tout en vous épargnant la charge mentale associée à ce type de démarche.

La première année, on fait une quarantaine d’opérations. Courant 2022, suite à une dissonance de points de vue entre Aurélien Gouttefarde et ses actionnaires, Homeloop se retrouve en redressement judiciaire.

J’ai l’opportunité de présenter un dossier pour racheter l’entreprise à la barre du tribunal, ce que je fais le 16 septembre 2022. Cette opération me permet de faire de la croissance externe rapidement et de devenir le numéro 1 en France de l’e-buying.

Je récupère aussi toute une partie technologie que je n’avais pas chez Nilla & Ben avec un outil de fixation des prix maison exceptionnel, une équipe tech de data scientist, de développeurs full stack, etc.

Malgré tout, une reprise de ce type, ce n’est jamais évident. Je récupère une entreprise où les salariés viennent de vivre six mois compliqués. L’enjeu des 100 premiers jours, c’est d’embarquer les équipes dans le nouveau projet. Comment ? En parlant beaucoup avec eux, en leur redonnant confiance, en leur expliquant qu’elle est la stratégie de l’entreprise, en faisant ce qu’on dit et en disant ce qu’on fait, etc.

Je revois aussi un peu le modèle en proposant du mandat de vente classique. Je veux replacer le client au cœur de l’expérience et, en fonction de ses besoins, sortir au choix la casquette de l’e-buying ou de l’agent immobilier.

Notre objectif en 2023 est d’atteindre la rentabilité et, 2024, nous comptons ouvrir de nouvelles villes. Homeloop donne également une nouvelle impulsion au groupe Benedic, sur lequel nous nous appuyons en Lorraine, avec l’envie de nous implanter sur tout le territoire pour en faire un groupe national.

Encadré : Trois conseils pour innover en immobilier 1. Être en veille constante pour repérer toutes les dernières innovations, que ce soit dans votre secteur d’activité ou en dehors, en France comme à l’international. Les bonnes idées peuvent venir de partout ! 2. Accepter de se mettre en danger en testant de nouvelles idées. Si la position de pionnier est risquée, car elle implique de se tromper ou d’échouer. Elle est toujours plus enrichissante et palpitante que celle de suiveur. Personnellement, je préfère mille fois me tromper et apprendre plutôt que stagner ! 3. Miser sur la techno. Que l’on soit à l’aise avec ou pas, la technologie permet de gagner un temps précieux. Elle est un puissant accélérateur et levier d’innovation. Je conseillerai à quiconque qui ne regarde pas dans cette direction de s’y mettre sans plus tarder.