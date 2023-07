S’inscrire comme un acteur vertueux du marché locatif, c’est l’ambition du courtier en assurances Verlingue. Avec GoodLoc, la filiale du groupe Adelaïde entend devenir un véritable tiers de confiance et révolutionner les critères de sélections des locataires pour faciliter leur accès au logement. Comment ? En misant sur l’analyse instantanée du comportement bancaire et des données personnelles du locataire. Et en facilitant le parcours du locataire de l’annonce du bien à louer jusqu’à son entrée dans les lieux.

« L’idée est de mettre à disposition de nos clients, un nouveau service digital et sécurisé, unique sur le marché, qui facilite la vie des gestionnaires et garantit la fiabilité des dossiers des candidats locataires. Ce portail de services digitaux révolutionne la sélection du candidat locataire et c’est une première en France. », déclare Alexandre Cohen, Directeur immobilier chez Verlingue.

GoodLoc, un nouvel écosystème numérique pour le parcours locataire

Une interface dématérialisée pour les candidats à la location

Avec Goodloc, le locataire est accompagné de la visite d’un bien à sa sélection pour entrer dans les lieux. D’un côté, Verlingue permet aux locataires d’accéder à une interface moderne, simple, sécurisée et dématérialisée pour valider et booster leurs dossiers de demande de location immobilière au plus près de leur situation financière et professionnelle.

Une solution sécurisante pour l’administrateur de biens

De l’autre, grâce au caractère instantané de la solution, il offre aux professionnels un véritable gain de temps opérationnel et une sélection du candidat qui tiennent compte de leur solvabilité sans risque de fraude. Dès lors, l’administrateur de biens choisit le candidat locataire qu’il souhaite retenir.

Goodloc permet ainsi de bénéficier du zéro refus d’assurance de sa garantie Loyers Impayés, permettant de protéger son exposition en termes de responsabilité civile.

Faciliter l’accès à la location immobilière en 3 étapes

Prise de rendez-vous en ligne pour visiter le bien convoité

Aujourd’hui, la majorité des visites sur les sites d’annonce est réalisée le soir en dehors des heures ouvrées des agences.

Avec Goodloc, les candidats locataires prennent rendez-vous directement via un agenda Immobilier en ligne.

Pour sa sélection, il n’aura plus de dossier papier ni même de fiches de paie à fournir.

Certification immédiate du candidat locataire

Grâce au traitement en temps réel de ses données bancaires ou à l’analyse de ses revenus déclarés, un indice de confiance est attribué au candidat à partir duquel Goodloc se porte garant sur sa fiabilité.

Pour les administrateurs de biens, cela signigie la fin des échanges de documents fastidieux par des systèmes peu sécurisés (boite mail, absence d’archivage…).

Ce système de certification immédiate du candidat locataire, sans possibilité de fraude, facilite également l’accès au logement des profils généralement exclus (travailleurs non-salariés, travailleurs à durée indéterminée, intérimaires, période d’essai, etc.).

L’assurance multirisques habitation

Une fois le locataire sélectionné, celui-ci bénéficiera enfin d’un devis multirisques habitation personnalisé avec une souscription en quelques clics. L’attestation sera transmise directement au professionnel pour l’entrée dans les lieux et à chaque renouvellement. L’administrateur peut également faire le choix de proposer le financement du dépôt de garantie au locataire.

GoodLoc, 1 portail de services et 3 startups Flatsy pour un agenda immobilier en ligne pour planifier les visites de biens ;

pour un agenda immobilier en ligne pour planifier les visites de biens ; MiTrust pour le partage des données personnelles de manière simple et sécurisée et une

analyse fiable de la solvabilité du locataire ;

pour le partage des données personnelles de manière simple et sécurisée et une analyse fiable de la solvabilité du locataire ; Depozen pour la souscription de la multirisque habitation locataire et pour le financement

de dépôt garantie.