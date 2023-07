Immobilier : Imodirect rachète l’Agence Blue et confirme son intention de devenir le leader de la gestion locative

Lancée en 2017 par Antoine Marck et Olivier Picard, l’Agence Blue émerge de l’envie de ses deux fondateurs – rencontrés sur les bancs de l’ECE Paris – d’apporter une solution simple et efficace aux difficultés rencontrées pour trouver une location, en proposant une solution 100% digitale sur l’ensemble de la chaîne locative : de la mise en location à la gestion locative, en passant par l’avancement des loyers sur fonds propres, la suppression des retards de paiement.

Un rapprochement pour donner naissance au futur champion de la gestion locative

« La complémentarité entre Imodirect et l’Agence Blue sur l’ensemble du parcours locatif a rendu évident ce rapprochement », commente Arnaud Hacquart, Président d’Imodirect, qui poursuit « l’idée est de construire le champion de la gestion locative en ligne, notamment grâce à l’alliance de nos technologies. »

Avec ce rapprochement, Imodirect, agence immobilière 100% en ligne dédiée à l’activité de recherche de locataires et de gestion locative, atteint 4 000 lots en gestion sur toute la France, et s’affirme ainsi comme une véritable alternative aux agences immobilières traditionnelles. Imodirect vise dorénavant une croissance de 120% et un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros cette année.

La garantie totale des loyers de l’Agence Blue proposée aux client d’Imodirect

Ce rapprochement permettra également à Imodirect de proposer un produit unique développé par l’Agence Blue : la garantie totale des loyers. Cette assurance loyers impayés assure au propriétaire de recevoir l’intégralité du loyer avant le 20 du mois, quoiqu’il arrive .

« Sur un marché des agences immobilières très fragmenté (environ 40 000 agences en France) et au modèle vieillissant, et alors que les faillites d’agences immobilières se multiplient ces derniers mois, nous sommes convaincus qu’en rapprochant nos deux entités avec un fort ADN numérique, nous saurons créer un acteur de référence en ligne, en mesure d’accompagner ses clients dans leurs projets locatifs de bout en bout », explique Antoine Marck.

« Ce rapprochement entre nos deux entreprises nous est apparu comme une évidence afin de pallier les enjeux d’échelle, liés aux investissements technologiques que nous avons tous les deux entrepris. A un moment où le marché est en pleine recherche de renouveau avec toutes les innovations technologiques qui s’offrent à nous, nous sommes ravis de créer ensemble de nouvelles opportunités de croissance sur un marché en pleine mutation », réagit Arnaud Hacquart.