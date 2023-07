Le marché immobilier connaît actuellement un ralentissement généralisé en France et la région des Hauts-de-France ne fait pas exception. La contraction des ventes y est particulièrement marquée. Ce qu’il fait retenir de l’étude Century 21 France qui fait le point sur la conjoncture immobilière dans l’ancien au premier semestre 2023.

Préoccupantes baisses des ventes de maisons

Les Hauts-de-France enregistrent une diminution significative du nombre de transactions immobilières.

Le recul d’activité touche plus vigoureusement le segment des maisons dans cette région (-22,1% versus -7,7% pour les appartements). Sans doute parce qu’il s’agit des transactions dont les montants moyens sont les plus importants et qu’elles sont davantage impactées par le durcissement des conditions d’octroi des crédits. Surtout dans un contexte économique incertain.

Les prix de l’immobilier en légère hausse sur un an dans les Hauts-de-France

Malgré le recul d’activité, les prix de l’immobilier dans les Hauts-de-France continuent d’augmenter sur un an (+1,1% pour les maisons et +2,7% pour les appartements).

Cette corrélation est particulièrement flagrante dans certains départements comme le Nord : le prix moyen au m2 d’une maison a progressé de +7% en un an. Conséquence : les transactions y ont chuté de -35,5%. Il n’y a pas de recette miracle : pour que le marché retrouve du dynamisme, il faut que les prix s’ajustent à la baisse.

Des délais de vente en hausse surtout pour les maisons

Les délais de vente dans les Hauts-de-France ont connu une légère augmentation : les maisons se vendent en moyenne en 77 jours, ce qui représente une augmentation de 11 jours par rapport à l’année précédente.

Les appartements, quant à eux, se vendent en moyenne en 89 jours, avec une augmentation de 7 jours sur la même période.

Cette prolongation des délais de vente indique une certaine stagnation du marché immobilier, les acheteurs étant plus prudents et prenant plus de temps pour prendre leur décision d’achat.

Diminution de la superficie des biens vendus

Selon l’étude de Century 21, la surface moyenne des maisons a diminué de 15,7% tandis que celle des appartements a légèrement progressé de 0,5%.

Cette évolution peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que l’évolution des modes de vie, les préférences des acheteurs pour des biens plus compacts ou encore les contraintes budgétaires.

Les acheteurs semblent rechercher des biens plus petits, plus abordables et plus faciles à entretenir.

Les chiffres clés de l’immobilier Hauts-de-France Maisons Nombre de transactions : en baisse de 22,1%

Prix moyen au mètre carré des maisons : 1 773 euros (+1,1% sur 12 mois)

Délais de vente : 77 jours (+11 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 181 014 euros (-2,4% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 108,4 mètres carrés (+0,5 mètres carrés soit +0,5% sur 12 mois) Appartements Nombre de transactions : en baisse de 7,7%

Prix moyen au mètre carré des appartements : 2 472 euros (+2,7% sur 12 mois)

Délais de vente : 89 jours (+7 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 127 166 euros (-12,4% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 56,5 mètres carrés (-10,5 mètres carrés soit -15,7% sur 12 mois) Durée moyenne du crédit immobilier : 21,1 ans

Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 2023