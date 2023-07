Le géant de l’immobilier au bord de la faillite Le géant chinois de l’immobilier Evergrande, au bord de la faillite, a fait état lundi d’une perte nette de 100 milliards d’euros sur les années 2021 et 2022, et d’un passif de plus de 300 milliards d’euros, à l’occasion de la publication de ses résultats qui […]