L’ex député Michael Nogal, Thierry Vignal, président de Masteos et Romain Dekeyser, Responsable développement Innovation et Green Business à la Caisse d’Epargne, sont les invités de Mon Podcast Immo pour une émission consacrée à la rénovation énergétique.

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ? Compliqué ou pas ? Dans ce nouveau rendez-vous de MonPodcastImmo consacré à la rénovation énergétique, Ariane Artinian reçoit Mickaël Nogal, ex-député rapporteur de la loi Climat Résilience, Thierry Vignal, Président de Masteos et Romain Dekeyser, Responsable développement Innovation et Green Business à la Caisse d’Epargne. Ensemble, ils vous donnent toutes les clés pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Extraits choisis.

L’effort de rénovation énergétique pèse sur les propriétaires. Si ceux qui achètent peuvent intégrer les frais de travaux dans leur prêt immobilier, ceux qui sont déjà propriétaires ont plus de difficulté à trouver des solutions.

« Le coût d’une rénovation reste assez élevé. Il faut compter entre 700€/m² et 1500€/m². Les durées de financement sont assez longues, de 5 à 10 ans, donc le retour sur investissement également.« , rappelle Thierry Vignal.

Il faut trouver des solutions de financement qui ne pèsent pas sur l’Etat et qui permettent de solvabiliser les ménages qui, même avec des finances publiques, ne parviennent pas à trouver les fonds. Pour rappel : l’éco prêt à taux zéro ne concerne que les propriétaires de résidence principale.

« Néanmoins les propriétaires/bailleurs ont une responsabilité sociale et sociétale sur ce sujet. »

La vente en état futur de rénovation énergétique : la solution ?

L’une des solutions pourraient venir d’une des initiatives poussées par la FNAIM et qui consiste à faire porter le poids de la rénovation énergétique par les acheteurs : La vente en état futur de rénovation énergétique.

« C’est une excellente idée puisque beaucoup de Français sont dans une impasse pour financer leurs travaux de rénovation énergétique : ils dépassent les plafonds de MaPrimeRénov’ et un prêt à la consommation coûte très cher, s’enthousiasme Thierry Vignal. C’est à l’achat que le financement est possible puisque l’acheteur peut étaler ses mensualités sur 25 ans et non sur 5 ans et cela change tout. »

De son coté Mickaël Nogal, soutient la création d’une banque de la rénovation énergétique qui « mutualise l’offre de prêts pour distribuer massivement l’argent et encourager les travaux.«