Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Michael Benchabat, Président du réseau de mandataires, MeilleursBiens, répond aux questions d’Ariane Artinian et fait le point sur le ralentissement du marché immobilier.

Comment un réseau de mandataires vit et traverse la crise de l’immobilier ? C’est la question qu’a posé Ariane Artinian à Michael Benchabat, Président du réseau de mandataires, MeilleursBiens, dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

« Nous vivons un ralentissement du marché immobilier mais, après l’euphorie post-Covid, c’est un retour à la normale, explique-t-il. Et ce n’est pas plus mal surtout pour les prix même si les vendeurs ont encore du mal à s’adapter. Il faut savoir qu’un vendeur met une année à faire le deuil du prix qu’il a en tête pour son logement. Les vendeurs finiront par se mettre en phase avec le marché. Cela prend simplement du temps.»

Accompagner les vendeurs sur la baisse des prix

Pour aider les vendeurs à se faire au « nouveau » marché, les négociateurs du réseau MeilleursBiens « les les raisonnent sur la tendance, leur expliquent la conjoncture, les conséquences des taux en hausse … Un travail de longue haleine et nécessaire pour leur faire comprendre que s’ils vendent moins cher, ils achèteront aussi moins cher !«

« Le marché pourrait dévisser de 5 à 10 % mais je pense que l’on sera plus au niveau des 5 %», reprend Michael Benchabat.

Le parti pris de MeilleursBiens : le meilleur rempart à la crise

« Au sein du MeilleursBiens, plus de 90 % des agents sont expérimentés et certains ont déjà vécu des crises immobilières« , poursuit son fondateur. Ils sont mieux armés pour gérer le ralentissement actuel que connaît le marché. La casse est plus important dans les réseau qui ont tout misé sur la reconversion professionnelle« .

Pour accompagner au mieux ses agents mandataires, MeilleursBiens a enrichi son logiciel métier Néo, d’HomeStaging ia. « Cette nouvelle fonctionnalité est gratuite. Et permet aux agents de sublimer leurs biens en moins de 20 secondes, de les rendre plus attractifs afin de faciliter la projection des acquéreurs et accélérer les ventes« .

Les perspectives de développement ? » Le réseau compte près de 450 négociateurs aujourd’hui; Nous espérons atteindre les 600 négociateurs d’ici la fin d’année« , reprend Michael Benchabat. Les territoires sur lesquels compte se développer ? « Il reste des régions à pourvoir, notamment la Côte Basque et la Normandie« . Avis aux amateurs…