Pour la deuxième année consécutive, MeilleursBiens figure dans le classement des Champions de la croissance organisé par Les Échos qui récompense les 500 entreprises françaises à plus forte croissance en termes de chiffres d’affaires sur trois années, tous secteurs confondus. Son président Michaël Banchabat explique les raisons de ce succès au micro d’Ariane Artinian, en live du Forum des Métiers immobilier et de la Ville (Fmiv). Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Cette année, vous figurez à la 8e place du classement des Échos. Quelle est votre croissance et quelles sont clés de votre succès ?

Michaël Benchabat : Sur trois ans, nous enregistrons une croissance de 1 500 %. Aujourd’hui, nous avons un chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros pour plus de 400 conseillers en métropole et dans le DOM-TOM. Ce succès, nous le devons à la qualité d’exécution, la qualité des outils, des conseillers, de la rémunération et bien sûr de mon équipe.

Mon Podcast Immo : Il faut rappeler que vous avez été un des premiers à mettre en place le 100 % honoraires pour les mandataires…

Michaël Benchabat : Et ça fonctionne très bien. Le système est basé sur un abonnement mensuel modulable en fonction de chaque profil, qui va de 189 à 270 euros, plus 159 euros de frais de dossier sur chaque vente. Ce qui permet d’augmenter les revenus de 30 % pour un même travail en bénéficiant de super outils et en s’appuyant sur un réseau de qualité. Et en bout de chaîne, les clients s’y retrouvent car les conseillers immobiliers MeilleursBiens sont entièrement dédiés à leur satisfaction. Le revenu annuel d’un agent commercial se situe dans une fourchette très large : entre 35 000-40 000 euros en moyenne jusqu’à un chiffre d’affaires à 6 chiffres en passant par 250 000-300 000 euros. En 2021, un agent commercial a même dépassé le million d’euros.

Mon Podcast Immo : Quel est le bon profil ?

Michaël Benchabat : Celui qui a d’abord pour but la satisfaction de son client. C’est un profil autonome, indépendant et expérimenté, même si nous avons quelques débutants. En revanche, quand ils ont besoin d’une aide administrative ou juridique, nous répondons présents. Ainsi, en 2022, notre assistance administrative a géré 4 735 conversations, avec des réponses d’une durée moyenne de 2 minutes 45, et nous avons été notés 4,8/5.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs pour 2023 ?

Michaël Benchabat : Notre ambition est de doubler le nombre d’agents, même si nous ne pratiquons pas le modèle pyramidal qu’est le MLM [Marketing Multi Level].

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qu’il faut pour réussir dans ce métier ?

Michaël Benchabat : La qualité, la détermination et, ce qui est hyper important, ne jamais abandonner.

A lire aussi Pourquoi les réseaux de mandataires vont se développer même si le marché se retourne