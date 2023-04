MeilleursBiens vient de lancer Néo, premier logiciel de transaction avec ChatGPT embarqué. Son président, Michaël Benchabat, explique au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo comment l’ia va révolutionner les métiers de l’immobilier. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Vous nous présentez MeilleursBiens ?

Michaël Benchabat : Nous sommes un réseau de mandataires immobiliers national qui s’adresse à des professionnels aguerris en leur apportant des solutions qui vont leur permettent d’aller sur le terrain avec les meilleurs outils digitaux avec, à la clé, une meilleure rémunération.

Aujourd’hui, nous comptons un peu plus de 400 conseillers répartis dans 80 départements de l’Hexagone et dans les DOM-TOM.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer votre propre logiciel de transaction et à intégrer ChatGPT ?

Michaël Benchabat : Nous voulions le connecter à l’ensemble de notre plateforme d’outils avec la possibilité de le faire évoluer à notre façon, afin que nos agents puissent être très productifs sur le terrain. Pourquoi avoir intégré ChatGPT ? Parce que l’intelligence artificielle permet d’ « augmenter » les agents : rédaction des annonces sans oublier le moindre détail (et sans faute d’orthographe !), mais sur lesquelles ils conservent la main. Néo est connecté à l’ensemble de nos outils : l’estimation, la génération de factures. Et – ceci est une info en avant-première – nous allons pouvoir bientôt connecter nos outils à notre prestataire du registre de mandats électroniques et de signature électronique.

Nous avons commencé le développement de Néo il y a un an et l’avons déployé auprès de nos agents le lundi 3 avril précisément, après qu’ils l’aient testé pendant un mois. Ils adorent ChatGPT, ils le trouvent fluide, intuitif.

Mon Podcast Immo : Quelle aide toutes ces solutions peuvent-elles apporter dans la situation que nous vivons aujourd’hui ?

Michaël Benchabat : Dans un marché qui se crispe, notre plateforme permet aussi bien aux agents immobiliers indépendants détenteurs de la carte T qu’aux conseillers immobiliers qui souhaitent nous rejoindre d’accéder à tous les outils, de réduire leurs coûts de fonctionnement drastiquement, entre 30 et 50 %.

Mon Podcast Immo : Envisagez-vous de commercialiser Néo ?

Michaël Benchabat : Nous avons effectivement été sollicités par de nombreuses agences immobilières qui souhaiteraient s’équiper de Néo. Aujourd’hui, ce n’est pas à l’ordre du jour.

Mon Podcast Immo : Quelles autres innovations prévoyez-vous pour votre développement ?

Michaël Benchabat : Nous allons continuer d’intégrer de l’intelligence artificielle dans tous nos outils. Nous avons développé depuis trois ans un assistant virtuel avec de l’intelligence artificielle qui permet de répondre 7j/7 à 60 % des questions de nos agents. Avec ChatGPT, nous avons ajouté une couche pour la rédaction d’annonces.

Mon Podcast Immo : À terme, ne faut-il pas craindre la suppression du métier d’agent immobilier ?

Michaël Benchabat : Je ne pense pas que l’intelligence artificielle pourra faire tout le job de A à Z. En revanche, elle est là pour faire toutes les taches chronophages, rébarbatives, sans grande valeur ajoutée. Un achat immobilier reste un acte important, avec des enjeux financiers importants, qui ne peut se faire de façon entièrement virtuelle en un clic.