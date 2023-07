Le réseau immobilier iad enregistre, à la clôture de son exercice annuel le 30 juin 2023, un chiffre d’affaires de 536 millions d’euros (contre 526 millions en 2022), 60 000 transactions en France (contre 62 000 en 2022), 65 000 transactions au niveau du groupe (66 200 en 2022). Fort de ces chiffres, iad se revendique comme le numéro 1 de la transaction immobilière en France.

Fondé en 2008, pendant l’une des pires crises immobilières, iad prouve aujourd’hui encore que son modèle est agile, résilient et de plus en plus attractif auprès des professionnels de l’immobilier : pas de frais de structure, pas d’achat de franchise, une mutualisation des coûts et une liberté professionnelle et financière.

«Dans un contexte de forte tension du marché, ces chiffres prouvent l’utilité et l’efficacité de notre modèle qui répond à la fois aux besoins des français mais aussi aux attentes des professionnels de l’immobilier », se félicite Clément Delpirou, Président du groupe iad.

Et de poursuivre : « Notre modèle a été fondé sur un système gagnant gagnant : il rend libres les professionnels de l’immobilier en leur permettant de créer leur propre entreprise à moindres coûts avec un partage de commission parmi les plus attractifs du marché. Il favorise également le pouvoir d’achat des clients en proposant une expertise de proximité au prix le plus juste avec des honoraires moyens à 4% TTC. Par rapport aux honoraires moyens en France, iad rend ainsi en moyenne 1000 euros de pouvoir d’achat par transaction aux Français* et bénéficie d’un taux de 98% de satisfaction de ses clients sur Immodvisor sur près de 153 000 avis.»

Depuis 2008, l’accès au logement et à la propriété est l’une des préoccupations majeures d’iad qui met tout en œuvre pour favoriser et faciliter le parcours des clients.

«Face à la crise du logement et du pouvoir d’achat, le modèle iad et des mandataires est une solution vertueuse à soutenir et à promouvoir. Inexistant il y a encore 20 ans, il représente près d’1/4 des transactions (24%) en 2022 car il répond à toutes les attentes et aux intérêts des acheteurs et des vendeurs en France et en Europe. Nous restons convaincus que d’ici 3-4 ans, 10% des français nous confieront leur projet immobilier», reprend Clément Delpirou.

Cap sur la Floride et le Royaume-Uni

Preuve de sa bonne santé économique, le développement à l’international d’iad se poursuit avec l’ouverture en juillet de filiales dans deux pays anglophones, la Floride et le Royaume-Uni, illustrant ainsi la vision des fondateurs d’un marché de l’immobilier sans frontières.

Le groupe offre à ses conseillers l’opportunité de développer leur entreprise partout dans le monde et aux particuliers la possibilité de déménager ou d’acquérir une résidence à l’étranger grâce à plus de 1000 conseillers certifiés Overseas présents dans chaque pays où iad est implanté.

«En tant que leader du marché de la transaction, nous soutenons les dispositifs visant à encourager l’accès au logement et nous sommes prêts à avancer en concertation avec les pouvoirs publics pour faciliter le parcours résidentiel des primo-accédants. Près de 2/3 des Français passent par un intermédiaire pour réaliser leur opération immobilière** (pour 2/3 des ventes qui débutent sans intermédiaire) ; aussi, nous continuons à penser que la rémunération au succès doit être maintenue afin de garantir l’efficacité des services rendus jusqu’à la concrétisation du projet et ainsi assurer la protection des vendeurs et acquéreurs. Attachés à la loi Hoguet sur l’entremise immobilière, nous sommes favorables à y soumettre toutes les professions qui interviennent dans les différentes étapes de la transaction immobilière.

«Néanmoins, nous ne pouvons qu’être sensibles aux demandes de transparence, de sécurité et d’honoraires au juste prix. Elles résonnent directement avec le modèle iad et constituent les piliers de notre succès.

« Partageant déjà nos données à travers le baromètre LPI iad, nous serions ravis de contribuer plus encore à une initiative Open Data Logement. » À bon entendeur…

*Source : La Maison des Mandataires. **Source : En 2021, sur le total de transactions (~34% non intermédiées).

iad, les chiffres clés 2023 1er réseau français de la transaction immobilière (en nombre de conseillers, d’offre de biens à vendre et de transactions) 80% des français ont un conseiller iad à moins de 4km de chez eux 98% de clients satisfaits sur Immodvisor (plus de 153 000 avis) Plus de 16 000 mandataires en France et 20 000 à l’international Plus de 3000 parrainages de conseillers à l’international 60 000 transactions/an et 6% de parts de marché en France, 65 000 transactions/an au niveau du groupe CA groupe iad 2023 = 536 M€ Plus de 500 collaborateurs dans le monde pour accompagner le réseau Source : iad