Le réseau Stéphane Plaza, agence immobilière de l’année 2022-2023

Stéphane Plaza immobilier, 600 « tendanceurs » de l’immobilier

Depuis 2015, le réseau Stéphane Plaza Immobilier se déploie en portant les valeurs et le savoir-faire de son fondateur, Stéphane Plaza. Agent immobilier depuis plus de 30 ans et expert immobilier pour M6 depuis 2006, il a constitué et fédéré une équipe de plus de 600 tendanceurs de l’immobilier à ses côtés avec le soutien de son associé, Patrick-Michel Khider, Président de l’entreprise.

La marque Stéphane Plaza Immobilier est avant tout une rencontre humaine basée sur l’écoute, la bienveillance, et le parler vrai, avec pour philosophie l’accompagnement sur-mesure dans la réalisation d’un projet de vie.

Entrepreneur, chef d’entreprise et véritable meneur d’équipes, Stéphane Plaza au nom de l’ensemble des équipes est heureux et fier de recevoir le prix d’ « Agence immobilière de l’année 2022-20237 ». Une distinction qui vient récompenser le travail fourni par toutes les équipes, les franchisés, les collaborateurs et tous les partenaires, depuis 2020.

Le réseau remporte le prix d’« Agence immobilière de l’année 2022-20237 »

Après avoir reçu le prix de « l’Agence immobilière de l’année 2020-20215 » puis celui de « l’Agence immobilière de l’année 2021-20226 » le réseau est à nouveau plébiscité par les consommateurs, d’après une enquête indépendante menée du 15 au 29 juillet 2022 par In Marketing Survey auprès d’un échantillon de 4500 évaluations de consommateurs français (hommes et femmes de +18 ans), qui lui décernent cette nouvelle distinction pour l’année 2022-2023.



« En tant que fondateur du réseau Stéphane Plaza Immobilier, c’est avec une immense fierté que je reçois cette distinction d’Agence immobilière de l’année 2022-20237, pour la troisième fois. Ce prix récompense le fruit de notre travail, la créativité et l’ultra agilité des franchisés pour répondre aux attentes et besoins des clients et ainsi concrétiser un projet de vie », a déclaré Stéphane Plaza.

En 20191 et 20212, le réseau a été élue « Marque préférée des français» (catégorie « réseaux d’agences immobilières »).

En 2017, Stéphane Plaza immobilier avait été désigné n°1 des marques bienveillantes 20173 pour l’attention et les actions concrètes améliorant la vie de ses clients.

Et pour rappel, l’animateur Stéphane Plaza a été réélu animateur préféré des français4, en juin dernier.

1Source : Étude Toluna, réalisée du 19 au 21 septembre 2019, auprès d’un échantillon de 1014 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, publiée le 7 novembre 2019 dans Challenges. 2Source : Étude OpinionWay, réalisée du 19 au 20 octobre 2021, auprès d’un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, publiée le 4 novembre 2021 dans Challenges. 3Source: Indice de Bienveillance des marques (IDB) 2017 (Change et BVA), étude menée en janvier 2017 sur 150 marques, 20 secteurs, et auprès des clients uniquement, selon un panel de 5000 personnes. Indice publié en mars 2017. 4Source : Sondage réalisé par OpinionWay du 18 au 20 mai 2022 sur un échantillon de 1062 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. 5Source : Etude réalisée du 14/09/20 au 27/09/20 par la société Inma StratMarketing SL et effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. 6Source : Etude réalisée du 19/07/21 au 31/07/21 par la société In Marketing Survey SL et effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. 7Source : Etude réalisée par In Marketing Survey du 15/07/2022 au 29/07/2022, basée sur l’analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.