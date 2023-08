Immobilier : Quelles sont les villes où la taxe foncière représente un ou plusieurs mois de crédits supplémentaires ?

Alors que dans quelques mois les propriétaires devront s’acquitter de la taxe foncière – avec une note encore plus salée qu’en 2022 dans de nombreuses communes – Meilleurtaux a analysé pour l’année 2022 le poids de cet impôt local dans les remboursements des acheteurs pour les 20 plus grandes villes de France.

La taxe foncière est souvent en effet une charge supplémentaire qui peut, selon les villes, représenter un ou plusieurs mois de crédits supplémentaires.

Taxe foncière : En nette augmentation depuis 2018

En 2022, la taxe foncière a coûté en moyenne 111 euros par mois dans les plus grande villes françaises (contre 105 € par mois en 2021). En nette augmentation depuis 2018, cet impôt local peut représenter jusqu’à deux mensualités supplémentaires dans certaines villes. C’est le cas notamment pour Nîmes et Saint-Etienne.

Pour un emprunt sur 20 ans, avec un taux moyen de 3,40% pour acquérir un bien de 70 m², les habitants des 20 plus grandes villes françaises ne seront pas tous logés à la même enseigne. Par exemple, un propriétaire dijonnais devra rembourser tous les mois 1 136 € pour son crédit et en plus 1 571 € pour la taxe foncière (à l’année), soit l’équivalent d’une mensualité et demie en plus.

Nîmes, Saint-Etienne, Le Havre et Dijon : les villes où le poids de la taxe foncière en mensualités annuelles supplémentaires est le plus important

En 2022, les villes où le poids de la taxe foncière en mensualités annuelles supplémentaires est le plus important sont : Nîmes (2 mensualités), Saint-Etienne (1,9 mensualités), Le Havre (1,5 mensualité) et Dijon (1,4 mensualités).

« La hausse des taux d’intérêt depuis le printemps 2022 a clairement contribué à faire grimper la facture mensuelle ; quand vous ajoutez à cela la taxe foncière qui ne cesse d’augmenter, il est clair que la facture s’alourdit d’année en année pour les propriétaires et ce sera évidemment pire en 2023 », explique Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.

En effet, du fait l’indexation de la taxe sur l’inflation, de nombreuses villes vont connaitre en fin d’année des hausses spectaculaires : +51,9 % à Paris, +24,4 % à Grenoble ou encore + 9 % à Lyon.

Souvent inversement proportionnel au prix de l’immobilier

Si dans certaines villes, l’impôt local reste à des montants peu élevés, c’est en fait parce que le coût des mensualités de crédit y est très lourd. C’est le cas pour les acquéreurs parisiens, lyonnais, niçois et dans une moindre mesure, bordelais. A Paris, la taxe foncière en 2022 était d’à peine 770 euros, soit un montant mensuel qui représente 64 euros « seulement ». Cependant, la mensualité de l’emprunt bancaire s’élève à 4 511 euros pour le financement d’un 70 m².

« Avec des prix aussi élevés, le poids de la taxe foncière représente finalement une broutille, rapportée à ce qui est payé pour le crédit en tant que tel », analyse Maël Bernier.

Pour un propriétaire lyonnais, la taxe foncière ne représente que 80 euros de plus par mois, faisant passer le montant de la mensualité de 2 218 euros à 2 298 euros par mois taxe foncière incluse. Alors qu’à Nantes, Nîmes, Montpellier ou Bordeaux c’est environ 140€ en plus par mois.

Ville Prix au M² Montant surface moyenne 70 m² Taux moyen sur 20 ans hors assurance COUT DU CREDIT Mensualité HA Taxe foncière annuelle (moyenne) en 2022 Poids taxe en nombre de mensualité (s) annuelle (s) supplémentaires Mensualité fiscalité incluse Différence mensualité en euros AVEC ou SANS TF Nîmes 2 105 € 147 350 € 3,40% 55 934 € 847 € 1 674 € 2,0 987 € 140 € Saint-Etienne 1 544 € 108 080 € 3,40% 41 027 € 621 € 1 179 € 1,9 719 € 98 € Le Havre 2 494 € 174 580 € 3,40% 66 271 € 1 004 € 1 533 € 1,5 1 132 € 128 € Dijon 2 823 € 197 610 € 3,40% 75 014 € 1 136 € 1 571 € 1,4 1 267 € 131 € Le mans 2 310 € 161 700 € 3,40% 61 382 € 930 € 1 255 € 1,3 1 035 € 105 € Grenoble 2 902 € 203 140 € 3,40% 77 112 € 1 168 € 1 477 € 1,3 1 291 € 123 € Montpellier 3 506 € 245 420 € 3,40% 93 162 € 1 411 € 1 639 € 1,2 1 548 € 137 € Toulon 2 764 € 193 480 € 3,40% 73 445 € 1 112 € 1 366 € 1,2 1 226 € 114 € Angers 3 681 € 257 670 € 3,40% 97 812 € 1 481 € 1 599 € 1,1 1 614 € 133 € Reims 2 785 € 194 950 € 3,40% 74 003 € 1 121 € 1 263 € 1,1 1 226 € 105 € Nantes 4 159 € 291 130 € 3,40% 110 514 € 1 674 € 1 646 € 1,0 1 811 € 137 € Marseille 3 604 € 252 280 € 3,40% 95 766 € 1 450 € 1 441 € 1,0 1 570 € 120 € Toulouse 3 800 € 266 000 € 3,40% 100 974 € 1 529 € 1 440 € 0,9 1 649 € 120 € Bordeaux 4 888 € 342 160 € 3,40% 129 885 € 1 967 € 1 593 € 0,8 2 100 € 133 € Strasbourg 4 043 € 283 010 € 3,40% 107 431 € 1 627 € 1 115 € 0,7 1 720 € 93 €

Par MySweetImmo