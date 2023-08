Immobilier : Pautions lance l’assurance Zéro Dépôt, une alternative astucieuse au dépôt de garantie

La peur de ne pas percevoir son loyer, de retrouver son bien dégradé, la non restitution ou un simple retard dans le rendu du dépôt de garantie peuvent constituer une source de tension dans le cadre d’une relation locataire-bailleur… et cela, même si une agence immobilière gestionnaire fait office d’intermédiaire. Pour protéger les propriétaires et soulager les locataires, Pautions propose l’assurance Zéro Dépôt, une solution innovante et équitable. Explications.

La confiance entre bailleurs et locataires existe mais elle reste fragile au moment de la restitution du dépôt de garantie.

Globalement, si 62% des bailleurs privés sont des « investisseurs locatifs », ils proviennent surtout des classes moyennes et supérieures, avec une surreprésentation sur la tranche des 50-64 ans. Un profil relativement sénior qui comprend parfaitement (et qui vit aussi pour certains d’entre eux) le manque de pouvoir d’achat causé par la hausse des prix des principaux postes de vie, dont le logement fait partie.

A date, 40% des Français sont locataires et deux locations de bien immobilier sur trois se font chaque année de particulier à particulier. Tous les ans, 2,5 millions de baux sont signés et seuls 170 000 font l’objet d’un réel contentieux.

”Un rapport de confiance existe bel et bien entre propriétaires et locataires mais il n’est pas forcément visible car la relation est assez furtive, au début et à la fin du bail ”, précise Joachim Sfez-Cucumel, co-fondateur de Pautions

L’absence de confiance entre locataires et propriétaires n’est qu’une légende urbaine, portée par une minorité. Pour autant le dépôt de garantie reste une véritable pierre d’achoppement dans la relation contractuelle au début et à la fin du bail.

LA solution ? L’assurance Zéro Dépôt de la jeune pousse Pautions. Une alternative au dépôt de garantie inspiré du modèle en vigueur en Suisse où 70% des agences immobilières proposent cette alternative assurantielle. Et si plus des ⅔ des professionnels de l’immobilier en Suisse la recommandent c’est qu’elle comporte de nombreux avantages, validés par les bailleurs eux-mêmes. Et quand on connaît la légendaire prudence suisse, on peut être confiant dans le dispositif.

L’assurance Zéro dépôt par Pautions, la meilleure alliée des propriétaires bailleurs

L’assurance Zéro Dépôt renforce avant tout la protection des propriétaires bailleurs sans générer de coût pour eux. En cas de sinistre constaté et avéré dans le logement loué, ou de procédure engagée contre le locataire (honoraires d’avocat, d’huissier), Pautions assistera le propriétaire via une aide financière pouvant atteindre 2 mois de loyer.

“Gratuite pour le propriétaire et le gestionnaire, l’assurance Zéro Dépôt est entièrement à la charge du locataire. En cas de dégradation immobilière, Pautions sera aux côtés des bailleurs et des intermédiaires en indemnisant jusqu’à 2 mois de loyer. À date, 300 agences immobilières ont déjà eu l’accord des propriétaires et 4 000 futurs locataires se sont déjà inscrits via notre plateforme”, ajoute Ariel Naccache, le CEO.

L’assurance Zéro Dépôt est compatible avec une Garantie Loyer Impayée (GLI). Le propriétaire bailleur peut l’accorder directement à son futur locataire ou par l’intermédiaire de l’agence qui administre son bien.

« Complémentaire à d’autres dispositifs de protection, l’assurance Pautions est un élément supplémentaire pour la défense des intérêts des bailleurs. Les assurances sont vigilantes quant aux paiements des derniers mois de loyer. Elles peuvent ajuster à la hausse les cotisations l’année suivante en fonction du “sinistre à prime” . Pour faire simple, le propriétaire bailleur peut avoir un “malus” et payer plus cher si le montant des indemnisations de sinistres versées, et le montant des cotisations payées pendant une période donnée n’est pas à l’avantage de l’assurance. Zéro Dépôt est un gage de sérénité en fin de période locative. L’opportunité aussi de louer plus vite dans les zones non tendues », précise Ariel Naccache.

Quand les mesures de soutien de l’État ne suffisent plus, ce sont les acteurs du secteur privé qui perfusent le pouvoir d’achat…

On ne pourra pas nier l’ampleur du soutien de l’État ces derniers mois et encore récemment avec l’annonce de la première ministre ce 13 juillet dernier d’allouer 4 milliards d’euros à MaPrimRenov (soit une hausse de 1,6 milliards).

MaPrimRénov qui, rappelons-le, concerne aussi les bailleurs qui souhaitent rénover jusqu’à trois de leurs biens pour les louer. Mais qu’en est-il du pouvoir d’achat des Français qui désirent louer ? Même si l’inflation poursuit sa baisse (4,5% à fin juin), il reste difficile pour un grand nombre de locataires de boucler les fins de mois, voire de les commencer tout simplement. Les jeunes ménages, les séniors et notamment les étudiants connaissent souvent quelques difficultés à rassembler le budget nécessaire pour entrer dans un bien.

« Cette opportunité permet de limiter significativement les frais demandés en début de location. Un excellent moyen pour le locataire de consacrer l’économie réalisée à d’autres besoins comme le déménagement ou l’embellissement du bien», conclut Joachim Sfez-Cucumel.