« En créant le CFA Guy Hoquet l’année dernière, nous avons affirmé notre engagement pour former les professionnels de l’immobilier de demain. Au cœur de cette initiative, notre mission « GHénérations » vise à élever la qualité de service de la profession immobilière et à renforcer son rôle au sein de la société. En septembre 2023, nous accueillerons la 2ème promotion d’étudiants, c’est un signe fort de l’impact de ce projet stratégique pour nous. L’immobilier est un secteur essentiel de notre économie. En tant que groupe majeur du secteur, il est de notre devoir de former et d’accompagner les talents de demain », explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Pourquoi participer au job dating du CFA Guy Hoquet l’immobilier ?

L’alternance est un modèle gagnant-gagnant. Avec le mentorat de l’agent immobilier, l’alternant assimilera rapidement les compétences techniques, les valeurs et les nuances qui font la spécificité du métier.

Mais l’étudiant n’est pas uniquement un apprenant ; il apporte aussi un souffle nouveau, des perspectives rafraîchissantes et un dynamisme qui bénéficie à toute l’équipe. C’est une source d’innovation et de renouveau pour l’agence qui l’accueille.

Une invitation ouverte à toutes les agences immobilières, indépendantes ou en réseau !

Il n’est pas nécessaire d’être affilié au CFA Guy Hoquet ni au réseau d’agences Guy Hoquet l’Immobilier pour participer au Job Dating. « Nous sommes convaincus que chaque agence, quelle que soit sa taille ou son emplacement, peut bénéficier de la dynamique et de l’innovation qu’un alternant peut apporter », ajoute Charlotte Vuillaume, directrice de la formation chez Guy Hoquet l’Immobilier.

Au-delà de son rôle de formateur, l’agent immobilier agit comme un mentor pour l’alternant. Il lui transmet non seulement son savoir-faire technique, mais aussi les valeurs intrinsèques à ce métier complexe et passionnant.

« J’ai la conviction que l’immobilier de demain doit se construire aujourd’hui : une profession renouvelée, en phase avec les défis et aspirations de notre époque et des prochaines générations d’agents immobiliers comme de clients », conclut Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Pour s’inscrire au Job Dating du 12 septembre à 17 heures au 36 avenue Paul Vaillant Couturier à Gentirry (94250) ou obtenir plus d’informations, contactez Mme Souad FARAK – s.farak@guy-hoquet.com au 01 58 46 44 44. Attention : inscription obligatoire avant le 8 septembre !