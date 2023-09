Le château de La Verdière, datant du Xe siècle et classé monument historique en 1949, se situe sur la commune de La Verdière dans le Var.

Après des années de restauration, entreprises par Frédéric Champavère, l’actuel propriétaire, qui ont permis de sauver ce chef-d’œuvre en péril, le plus grand château de Provence et ses 3 000 m² habitables (plus 2 000 m² d’annexes) sera proposé via une vente interactive, sous forme d’enchères, par BARNES.

« Etant donné la conjoncture actuelle et la difficulté d’estimer la valeur d’un tel bien, j’ai fait le choix de me tourner vers le format d’une vente aux enchères, qui permettra à ce morceau d’histoire de trouver un nouveau propriétaire qui saura l’apprécier à sa juste valeur et participer à la sauvegarde du patrimoine provençal », explique Frédéric Champavère.

1 000 ans d’histoire sauvés par un homme

Edifiée par la Famille des Castellane en 980, la forteresse de la Verdière qui domine toute la région, a joué un rôle historique important. Elle commandait la route menant d’Arles à Castellane, surplombant toute la région allant du Mont Ventoux au Lubéron jusqu’aux Montagnes de la Sainte-Baume et de la Sainte-Victoire.

Au XIVe siècle et du XVIe au XVIIIe siècle, le château de la Verdière subit de profondes transformations qui en font aujourd’hui le plus grand château de Provence en matière de superficie.

Au XVIIe siècle, il entre dans la famille illustre des Forbin, qui lui apporte des embellissements somptueux. Malheureusement, au fil des siècles, le château subit un déclin progressif, passant par des vols, des partages successoraux, et des propriétaires peu scrupuleux.

Cependant, en 2003, Frédéric Champavère prend l’initiative de restaurer le château, menacé de ruine. Il mène une vaste campagne de travaux qui le met hors d’eau et hors d’air, sauvant ainsi ce chef-d’œuvre de la décoration intérieure provençale. La restauration, réalisée en étroite collaboration avec les Monuments Historiques, permet de retrouver une partie des splendides décors de gypseries, considérés parmi les plus beaux de Provence.

Salon bleu des Chinois

« Lors de notre première visite, à la Toussaint 2002, nous avons découvert un véritable chef-d’œuvre en péril. C’était un jour de pluie et le château prenait l’eau de toutes parts. L’escalier d’honneur était un véritable torrent et nous avons passé beaucoup de temps à tenter de mettre des bastaings pour éviter que les toits ne s’effondrent davantage. En sortant, nous nous sommes regardés et avons convenu que si nous n’intervenions pas, ce château s’effondrerait et nous avons décidé de relever cet immense défi », se souvient Frédéric Champavère.

Aujourd’hui, grâce aux efforts de sauvegarde du patrimoine, le château de la Verdière, avec ses 365 portes et fenêtres, est un trésor préservé pour les générations futures et offre plus de 3 000 m² habitables et 16 hectares de parc arboré.

La vente aux enchères : un format idéal pour un bien de cette envergure

Ce bien rare sera proposé en exclusivité en vente interactive sous forme d’enchères, sur une plateforme sécurisée et anonyme. Elle se déroulera le jeudi 19 octobre à 19h00. Elle débutera à 9 millions d’euros et toute nouvelle offre devra être supérieure de 200 000 € à la précédente et, par principe de transparence inhérent à la vente interactive chez BARNES, chaque nouvelle offre sera également visible par les potentiels acheteurs participants. Pour y participer et pour éviter toute surenchère « factice », il faudra au préalable avoir visité le bien avec BARNES et déposé un dossier de financement solide.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de celle à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l’article 1114 du Code civil, mais une simple intention d’achat.

« Dans un marché particulièrement perturbé par le contexte économique, il devient déjà difficile d’estimer un bien « classique », alors quand il s’agit d’un bien millénaire, entièrement rénové et de cette envergure, l’estimation devient subjective et très personnelle, explique Adrien Jaffredo, directeur commercial de BARNES. Le format des enchères permettra à ce bien d’être vendu au prix le plus juste », ajoute-t-il.

Le plus grand château de Provence

Le château de la Verdière bénéficie d’une vue exceptionnelle à 360° qui domine la vallée. Il est composé de plus de 50 pièces de vie (pour un total de 120 pièces) avec plusieurs cuisines, salons, salles à manger, boudoirs, salles de réception et 25 chambres (avec un potentiel de 10 supplémentaires), chacune avec des salles de bains indépendantes.

Au cours des 20 dernières années, tout a été restauré, rendant d’autant plus rare ce château en parfait état : toiture, murs, fenêtres, volets, y compris les appareils électriques, la plomberie, le chauffage et l’air conditionné. Quatre réservoirs de récupération de l’eau de pluie permettent d’arroser les jardins durant toute la période estivale.

En plus de plusieurs escaliers, un ascenseur dessert ce bâtiment de quatre étages, composé comme suit :

Rez-de-chaussée : 240 m²

Niveau supérieur « capitainerie » : 130 m²

Premier étage : 1 000 m²

Deuxième étage : 725 m²

Troisième étage : 725 m²

Salle de bal

Des oliviers, deux piscines chauffées, des terrasses, un jardin à la française, un espace équestre …

Le parc de 16 hectares, avec plus d’un hectare d’oliviers, offre la possibilité de planter 10 hectares de vignes. Ce vignoble sublimerait la propriété. Des lodges de luxe peuvent compléter un éventuel complexe hôtelier de prestige.

Les aménagements extérieurs, pleins de charme, comprennent deux piscines chauffées, des terrasses, un jardin à la française, un espace équestre avec box, une carrière de dressage et des arbres aux essences rares.