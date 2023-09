Crédit immobilier : « En septembre, il devient plus facile de trouver une banque qui accepte de financer leur projet », Cécile Roquelaure

Les taux poursuivent leur hausse en septembre

Les barèmes reçus présentent presque tous des hausses, comprises entre 15 et 35 points de base. Les quelques établissements ne procédant pas à des augmentations de taux ont souvent « profité » du mois d’août pour ajuster leurs barèmes, une façon pour eux aussi de démontrer leur appétit pour le crédit immobilier ou du moins leur volonté de rester acteur sur ce marché.

A noter cependant, certains établissements sélectionnent toujours avec finesse leurs clients en appliquant des taux bien trop proches du taux de l’usure, rehaussé une nouvelle fois pour le mois de septembre à 5,56% pour les prêts de 20 ans et plus.

Mais, Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis, les nouvelles ne sont pas si mauvaises…

Un vent d’optimisme souffle sur la dernière ligne droite de 2023

« Les barèmes de ce début de mois se sont fait attendre mais c’était pour la bonne cause, souligne-t-elle. En effet, comme nous l’avions annoncé certains établissements reviennent sur le marché du crédit immobilier en ce début de mois. Deux bonnes nouvelles en une pour les emprunteurs : tout d’abord l’offre de crédit s’accroit, et il existe donc plus de possibilités de trouver une banque qui accepte de financer leur projet. Ensuite, la concurrence a toujours un impact sur le prix en maintenant un juste équilibre entre le prix du crédit pour l’emprunteur et la marge pour l’établissement prêteur. Ainsi, nous espérons que cela permette de maintenir les taux moyens en dessous des 5% pour une majorité de l’offre. Le seul sujet réellement présent demeure les ressources dont disposent les banques pour prêter, qui vaut aux futurs acquéreurs une attention accrue à l’épargne résiduelle après projet et hors apport, même si nous avons été surpris de lire dans le barème d’un établissement régional qu’il réétudiait les financements sans apport. Sans être une porte grande ouverte, cela démontre que l’atterrissage est proche !»