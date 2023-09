Le réseau Stéphane Plaza immobilier désigné « Agence immobilière de l’année 2023-2024 » pour la 4e fois consécutive

Le réseau Stéphane Plaza immobilier est élu « Agence immobilière de l’année 2023-2024 » pour la 4e année consécutive. C’est le résultat de l’enquête indépendante menée du 08/07/2023 au 23/07/2023 par IN MARKETING SURVEY auprès d’un échantillon de 4500 évaluations de consommateurs français. Cette nouvelle récompense témoigne de la confiance accordée au réseau par les Français.

Déjà de nombreuses récompenses

Ce prix vient s’inscrire dans la continuité des quatre précédentes distinctions déjà reçues cette année :

Marque préférée des Français : Elu à deux reprises « Marque préférée des Français » dans la catégorie « réseaux d’agences immobilières » 2020-2021 et 2022-2023.

Enseigne Immobilière de l’année : Lauréat du prix « Enseigne de l’année 2022-2023 », catégorie immobilier, décerné par les Trophées IREF.

Prix de la Relation Client : n°1 de la Relation Client dans la catégorie « immobilier ».

Grand Prix L’Express Franchise dans la catégorie « multi-franchisé « .

Un engagement quotidien dans le développement de la marque Stéphane Plaza immobilier.

« C’est avec une immense fierté que Patrick Khider de Lusigny et moi-même recevons ce prix de l’Agence immobilière de l’année 2023-20241 au nom de tous nos collaborateurs. Il est le résultat du travail accompli, de l’engagement et de la détermination de nos tendanceurs de l’immobilier pour répondre aux attentes et aux besoins des clients dans un marché en perpétuel évolution », déclare Stéphane Plaza.

Depuis 2015, le réseau Stéphane Plaza Immobilier place la relation client au cœur de ses échanges et mise sur des rencontres humaines basées sur l’écoute, la bienveillance, et le parler vrai, avec pour philosophie l’accompagnement sur-mesure dans la réalisation d’un projet de vie.