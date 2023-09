Immobilier : Tokimo, la solution d’investissement innovante à partir de 100 euros

Christopher Wangen et Matthieu Degli Innocenti ont créé Tokimo, une solution d’investissement, via le financement participatif, pour permettre à n’importe qui d’investir facilement dans l’immobilier depuis son téléphone, à partir de 100 euros.

Le principal problème que rencontre un investisseur immobilier aujourd’hui est le manque de visibilité. Le marché immobilier est très dur, et trouver le bon placement est complexe.

À travers le crowdfunding, Tokimo présente un placement qui répond exactement à la problématique actuelle : une solution court terme (entre 8 à 18 mois) et qui est possible même avec l’évolution du marché. Elle permet aux professionnels du secteur de bénéficier des opportunités qui apparaissent en temps de crise grâce à une solution de financement rapide et aux investisseurs de profiter de ces opportunités en diversifiant leur patrimoine

Une solution d’investissement, via le financement participatif

Tokimo propose en effet une solution d’investissement, via le financement participatif, pour permettre à tous d’investir facilement depuis son téléphone, peu importe son budget ou ses connaissances. Mais si la création de plateformes sur ce modèle s’est multipliée ces derniers mois, celle de Tokimo se distingue par la communauté de ses fondateurs qui compte plus de 400 000 personnes sur les réseaux sociaux et une base de 20 000 investisseurs. Tokimo s’est construit pour et par ses clients.

Et c’est grâce à cette communauté que la plateforme a réussi un lancement retentissant via le financement de 3 premières opérations, dont l’une bouclée en 20 secondes. Affichant un rendement évalué entre 10 et 12% par an, tous les inscrits n’ont pu intégrer ces projets.

Tokimo a été créée en juin 2022 par deux experts du secteur . Christopher Wangen, premier formateur en immobilier de France, a rempli en avril 2022 le Zénith avec 4 200 personnes pour un séminaire sur l’immobilier. Il est également l’auteur de 2 best-sellers. Matthieu Degli Innocenti, est quant à lui un ancien banquier d’affaires de la Société Générale avec plus de 13 ans d’expérience dans l’immobilier, l’investissement sous toutes ses formes, le financement, la gestion de patrimoine, etc… soit plus de 4,5€ milliards d’opérations de financement et d’investissement. Il est également le premier formateur en investissement immobilier commercial de France avec plus de 15 000 personnes qui le suivent.

« Deux semaines ont suffi à la plateforme pour financer, via Instagram, un premier projet à 2 millions d’euros. Et il n’aura fallu que 20 secondes pour réunir le financement nécessaire à la 3e transaction d’un montant de 435 000€« , commentent Christopher Wangen et Matthieu Degli Innocenti.

Deux autres biens seront très prochainement proposés et une cinquantaine sont en cours d’analyse. La plateforme a ouvert avec 2 000 inscrits. Elle en compte aujourd’hui 7 000, rassurés notamment par l’agrément de Prestataire de Service de Financement Participatif (PSFP) qu’elle a été l’une des toutes premières à recevoir.

Une stratégie de développement axée sur l’accompagnement

L’objectif premier de la plateforme était d’avoir la confirmation de l’engouement et de l’engagement de sa communauté. Avec un lancement qui a dépassé toutes les attentes, la plateforme devrait réussir rapidement à se positionner comme un acteur majeur du crowdfunding français.

A moyen terme, Tokimo développera son activité à travers de nouvelles fonctionnalités inédites sur le marché (liquidité de l’investissement, gamification et accompagnement plus poussée). Plus qu’une simple plateforme de financement participatif, elle souhaite rendre accessible l’investissement immobilier au plus grand nombre.

L’investissement immobilier à partir de 100€ en seulement quelques clics

Le projet Tokimo répond à 2 objectifs principaux : permettre à tout le monde d’investir dans l’immobilier facilement et rapidement, aider les porteurs de projet en manque de fonds propres à réaliser leurs opérations. Le financement participatif est la solution pour tous qui permet d’investir dans l’immobilier à partir de montants très faibles dans le monde entier.

Son fonctionnement est très simple : Un porteur de projet cherche des fonds pour réaliser une opération immobilière. Des investisseurs lui prêtent de l’argent grâce à Tokimo pour réaliser son opération. Il les rembourse avec les intérêts une fois l’opération réalisée.

De plus, Tokimo sélectionne des projets triés sur le volet, qui permettent à sa communauté de se positionner en étant assurée d’avoir une bonne opportunité. Et dans le prolongement de l’activité de formation de ses fondateurs, la plateforme offre à ses membres un accompagnement quotidien par un professionnel. Ils peuvent ainsi investir dans l’immobilier en surpassant leur peur du risque et, sans avoir de connaissances particulières en amont.

Faciliter les opérations d’achat-revente

Tokimo met tout en œuvre pour assurer une transparence optimale afin que les utilisateurs de la plateforme sachent exactement où va leur argent. Ils ont à leur disposition une analyse poussée de l’opération afin de comprendre dans quoi ils placent leurs fonds, et si cela correspond à leurs objectifs. L’objectif est de permettre aux particuliers d’agir directement pour le développement de leur ville, en investissant dans les projets proches d’eux. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs de leur commune

Quant aux porteurs de projet, Tokimo leur permet de réaliser facilement leur opération d’achat-revente et de promotion immobilière. La plateforme renforce donc les marchands de biens et les promoteurs, acteurs majeurs du développement urbain des villes et régions, qui permettent une rénovation des bâtiments, mais également la création de nouvelles zones d’habitation et commerciales. Plus qu’un outil d’investissement, il s’agit d’une vraie solution de développement urbain pour les communes et les régions.