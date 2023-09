Copropriété : Avec son guide, Foncia vous accompagne pas à pas dans un projet de rénovation énergétique

Foncia dévoile son guide de la rénovation énergétique en copropriété pour accélérer la transition énergétique des bâtiments.

Avec ce guide disponible en accès libre sur le site internet ainsi que sur l’application MyFoncia et via ses gestionnaires, Foncia poursuit son engagement pour encourager les copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique afin de leur permettre d’améliorer, de préserver et de valoriser leur patrimoine, dans une démarche écoresponsable.

Un guide dans la continuité des objectifs fixés par Foncia

La publication de ce guide fait partie intégrante de la stratégie déployée par Foncia de sensibilisation et d’accompagnement de ses clients aux enjeux de la rénovation énergétique. En tant que 1er syndic de France avec 70 000 immeubles gérés en copropriété et également 1er loueur de France avec la gestion de 400 000 biens en gestion locative, Foncia a la capacité d’influer sur 1% des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France.

En 2022, Foncia s’est engagée à travers la signature de son Green Deal avec le Plan Bâtiment Durable à la mise en œuvre de solutions opérationnelles de rénovation énergétique. Grâce à la formation de ses 1200 collaborateurs et de 70 référents sur ce sujet, ce sont 211 projets de rénovation énergétique en copropriété qui ont été initiés depuis 2022, soit plus de 15 000 logements.

Informer les copropriétaires et les encourager à initier un projet de rénovation énergétique

Disponible sur tous les supports Foncia, ce guide de seize pages regroupe toutes les informations nécessaires pour informer au mieux les copropriétaires et les encourager à initier un projet de rénovation énergétique. Conçu pour être le plus pédagogique possible, il revient sur les avantages de la rénovation énergétique, ses grandes étapes ainsi que les solutions de financement existantes.

Ce guide sera mis à jour par Foncia au fur et à mesure des évolutions réglementaires et des nouvelles problématiques de terrain afin d’informer efficacement les copropriétaires.

Un guide simple et didactique

« La rénovation énergétique est une priorité pour Foncia. En tant que leader dans l’administration de biens, notre rôle est de sensibiliser à la rénovation énergétique mais aussi d’accompagner nos clients dans cette voie. Aujourd’hui, avec ce guide que nous avons voulu le plus simple et didactique possible, nous confirmons notre rôle d’influenceur de la transition énergétique en proposant des solutions à nos clients mais également à l’ensemble des Français se posant des questions sur le sujet », précise Laurence Batlle, Présidente de Foncia ADB.

Consciente des problématiques du terrain et responsable face à ses engagements, Foncia travaille concomitamment auprès de ses clients copropriétaires mais également auprès de ses clients propriétaires bailleurs et vendeurs / acquéreurs, afin de présenter des solutions adaptées à chaque problématique. En mai 2023, Foncia a notamment lancé l’Etude Rénov+, une solution clé en main pour réaliser les travaux en parties privatives d’un bien permettant d’améliorer l’étiquette énergétique du DPE pour attendre a minima la lettre E.