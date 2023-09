Crédit immobilier : Anticipant une nouvelle action de la BCE, les taux continuent leur progression

Jusqu’où iront les taux et comment réagira la BCE ? Meilleurtaux table une nouvelle hausse des taux de la BCE et anticipe quelques hausses de taux pour les crédits immobiliers aux particuliers dans les semaines qui viennent, avec un palier à 4,50%.

Cette première quinzaine de septembre enregistre des nouvelles hausses des taux sur les crédits immobiliers et ce ne seront sans doute pas les dernières.

Les taux d’emprunts des banques, eux, se sont stabilisés depuis presque 3 mois autour de 3% même s’il est possible d’observer une poussée très récente sans doute liée à la réunion de la BCE prévue du 14 septembre.

Le pire est derrière nous

Les deux marchés étant liés, « les taux des crédits immobiliers se situent en moyenne à 4,08% sur 15 ans, 4,20% sur 20 ans et 4,35% sur 25 ans. Ces hausses de taux ne sont sans doute pas les dernières même si le pire est sans aucun doute derrière nous car la stabilisation des taux interbancaires devrait normalement être suivie de la stabilisation des taux des prêts immobiliers aux particuliers», explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

Les banques sont aujourd’hui dans une situation plus favorable qu’il y a quelques mois avec notamment un taux d’usure qui leur permet de prêter à nouveau à un niveau de rentabilité correct.

« Pour schématiser, en empruntant à 3% (voir courbe grise du graph ci-dessous), en prêtant à 4,20% (voir courbe orange) et avec un taux d’usure à plus de 5,50% les écarts viables sont respectés et permettent donc à ces dernières de revenir sur le marché », ajoute Maël Bernier.

Des établissements bancaires relancent leur production de crédit immobilier

Dans le sillage de cet écart plus « sain », cette rentrée est donc synonyme de « bonnes nouvelles » dans la mesure où certains établissements bancaires qui avaient depuis plusieurs mois, fermé totalement leur production de crédit immobilier, s’ouvrent à nouveau à ce marché. « Cette très récente ouverture de certains établissements bancaires au niveau national va offrir un choix plus vaste pour les candidats au prêt immobilier avec un retour de la concurrence ; or ce n’était plus le cas ou presque depuis plus d’un an », explique Maël Bernier.

Des hausses de taux pour les crédits immobiliers aux particuliers dans les semaines qui viennent ?

Tandis que nous parions sur une nouvelle hausse des taux de la BCE, sans doute très minime, nous anticipons également encore quelques hausses de taux pour les crédits immobiliers aux particuliers dans les semaines qui viennent, avec sans doute un palier autour de 4,50%. En effet, si les taux interbancaires se maintiennent sous la barre des 3,5%, proposer des taux à 4,50% permet aux banques de « marger », et ainsi de prêter.

A retenir

La hausse des taux se poursuit.

Ils s’établissent en moyenne autour de 4,08% sur 15 ans, 4,20% sur 20 ans et 4,35% sur 25 ans.

Retour de certains établissements bancaires sur les crédits immobiliers.