Immobilier Paris : Avec des prix sous la barre des 10 000€/m², les vendeurs ne sont pas encore prêts à s’adapter  

Alors que le crise immobilière s’étale dans le temps et qu’il faut s’attendre à une poursuite de la baisse des prix dans les prochains mois, aujourd’hui, les vendeurs n’ont pas encore conscience de la baisse nécessaire pour vendre leur bien.

Alors que les prix immobiliers parisiens passent sous la barre des 10 000€/m² au 1er septembre selon le baromètre Meilleurs Agents, il semblerait que les vendeurs ne sont pas encore prêts à adapter leurs prix. Le m² moyen à la vente en septembre à Paris s’affiche à 11 693€.

Hosman, néo-agence immobilière, a analysé * le prix de vente des biens publiés sur les portails réservés aux professionnels de l’immobilier pour apporter un éclairage sur l’évolution des prix de l’immobilier dans la capitale et des comportements des vendeurs.

Prix moyen au m² carré sous le seuil des 10 000€ : les vendeurs ne suivent pas

Au mois de septembre, l’indice de tension immobilière est au même niveau qu’au printemps à 13%, ce qui signifie que le marché parisien reste un marché dynamique, raison pour laquelle les vendeurs n’adaptent pas leur prix à la baisse du marché. On peut penser que la baisse du pouvoir d’achat immobilier (estimée à – 8% depuis 3 ans et – 4 % sur la seule année 2022) va s’accélérer en 2023 et contraindra les vendeurs à diminuer leur prix de vente.

Après un printemps baissier, les prix à la rentrée restent stables

Entre le mois de mars et le mois de juin 2023, l’effet de la diminution du pouvoir d’achat immobilier s’était fait sentir de manière prononcée dans certains arrondissements (les moins chers de Paris, comme le 19e et le 20e arrondissements), cette baisse s’est stabilisée à la rentrée. En septembre 2023, le mètre carré dans le 19e s’affiche en moyenne à 9 450€, le moins cher de Paris, suivi du 20e arrondissement à 9 541€.

Même constat dans les arrondissements où le marché est plus fluide, les vendeurs ne suivent pas encore la baisse des prix, et proposent au mois de septembre dans le 18ème arrondissement le m² à 10 118€, et à 11 575€ dans le 17ème arrondissement, soit des prix stables depuis le printemps.

Seule exception à la règle : le 15e arrondissement

Les prix affichés dans le 15e arrondissement sont passés sous la barre des 11 000€/m² au mois de septembre 2023 avec des prix proposés à la vente à 10 910€/m² en moyenne, seul arrondissement qui poursuit la tendance baissière, avec un léger repli de -1,50% pendant l’été.

En cette rentrée 2023, 65% des arrondissements affichent encore des prix supérieurs à 11 000€/m², quand ils étaient 75% au mois d’avril 2023.

Anatole Oger, responsable commercial Hosman à Paris précise : « La réaction de la crise actuelle est semblable à celle de 2008, une augmentation des refus de dossiers de crédit immobilier, un allongement des délais de transactions et une baisse de la demande en même temps qu’une progression des biens mis en vente. La différence est que celle-ci s’étale dans le temps contrairement à celle de 2008 qui s’est faite brutalement. Il faut donc s’attendre à une poursuite de la baisse des prix pour les prochains mois, prochaine année. Aujourd’hui, les vendeurs n’ont pas encore conscience de la baisse nécessaire pour vendre leur bien. »

*Les prix des biens actuellement en vente représentent l’information la plus récente disponible sur les prix pratiqués sur le marché. L’analyse porte sur 22 876 biens immobiliers publiés sur les portails à Paris en septembre 2023.