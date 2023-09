Pierre-Emmanuel Jus directeur délégué de Maslow, répond aux questions d’Ariane Artinian et fait le point sur l’investissement locatif dans le neuf.

Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de Maslow, un portail lancé en 2023, par le Groupe Valority, fait le point au micro d’Ariane Artinian, sur l’investissement locatif dans le neuf.

La crise immobilière dans le neuf, Maslow, en première ligne, la voit bien. L’enveloppe des investisseurs diminue. Quand il y a quelques mois, ils avaient un budget moyen allant de 200 et 250 000 €. aujourd’hui, les simulations tournent sur un budget inférieur à 200 000 €. Aujourd’hui, deux tiers des investisseurs vont sur le simulateur pour valider leur budget quand avant, ils avaient le budget pour acheter le produit qui les intéressaient.

« La cible que nous essayons de toucher avec notre portail digital : les CSP+, diplômés, moins de 35 ans, urbains, hyper connectés, avertis, locataires. Aujourd’hui, les prix ne baissent pas dans le neuf en raison du prix du foncier, très rare, et des normes environnementales de plus en plus drastiques, donc coûteuses ; les acheteurs n’ont qu’une solution : revoir leur zones d’investissement pour s’adapter à leur budget », explique Pierre Emmanuel Jus.

Et de reprendre : « Il y a des offres dans le neuf sur certains produits mais, globalement, les prix ne baissent pas suffisamment par rapport à l’enveloppe d’investissement qui diminue. »

« Aujourd’hui, Maslow réalise environ une vente par semaine. Les conditions de marché ont évidemment changé : hier, il nous fallait 6 rendez-vous pour réaliser une vente, aujourd’hui il faut 6 rendez-vous pour avoir un prospect finançable.«

Pourquoi investir dans le neuf et dans l’ancien récent

« Nous avons une conviction forte chez Maslow. nous souhaitons proposer du neuf ou de l’ancien récent, avec de bonnes performances énergétiques, de façon à garantir l’effort d’épargne de l’investisseur. »

Avec 150 00 €, il faut cibler une petite surface dans des villes avec une tension locative forte, où il y un marché étudiant, ou un produit qui se revendra facilement en résidence secondaire principale, par exemple dans le sud de la France. « Il faut toujours penser à la revente et raisonner agglomération. Toutes les villes qui connaissent des extensions de transport en commun sont intéressantes. »

Attention à ne pas acheter en Pinel sur des marchés où les prix sont très élevés. Cela ne sert à rien de louer un appartement 500 € quand on peut le louer 800 €. Même avec des économies d’impôt, cela n’est pas rentable.