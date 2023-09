30 minutes d’entretien, une demi-douzaine de thèmes abordés… mais rien sur le logement ! Alors que le Président de la République accordait hier une interview à TF1 et France 2, Orpi, premier réseau coopératif en France, s’étonne de l’absence d’annonces sur le logement et appelle le Gouvernement à prendre les bonnes décisions pour contrer cette […]

30 minutes d’entretien, une demi-douzaine de thèmes abordés… mais rien sur le logement ! Alors que le Président de la République accordait hier une interview à TF1 et France 2, Orpi, premier réseau coopératif en France, s’étonne de l’absence d’annonces sur le logement et appelle le Gouvernement à prendre les bonnes décisions pour contrer cette crise du logement et permettre aux Français d’accéder à un besoin essentiel : se loger !

Ce dimanche, seul le Président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale a défendu l’assouplissement des conditions d’accès aux crédits. Parmi les possibilités qui seraient par ailleurs à l’étude par le ministère de l’Economie : revoir à la hausse le taux d’endettement actuellement limité à 35% ou réviser les dérogations.

Si le marché confirme son coup d’arrêt, la question du pouvoir d’achat et des capacités financières est au cœur du débat. Conjuguées à une baisse des prix insuffisante et à l’augmentation des taux, les contraintes imposées par les établissements bancaires privent et excluent encore trop de Français du parcours immobilier.

« Même si l’envie d’acheter est toujours présente, les conditions financières ne permettent pas aux Français d’avoir l’appel d’air suffisant pour se lancer dans un projet immobilier », déplore Guillaume Martinaud.

« Dans cette période de crise, si nous encourageons et soutenons toute initiative qui puisse débloquer la situation financière de certains ménages, l’heure n’est plus aux effets d’annonces. L’urgence est à l’action !« , estime le président de la coopérative ORPI.

Et de poursuivre : « La question du budget est centrale dans un parcours immobilier et les lignes actuelles doivent bouger pour relancer tout un secteur. Nous appelons le gouvernement à réagir et à faire du logement la priorité qu’il mérite. Hier encore, le logement était le grand absent du discours de Monsieur Le Président… Rappelons que se loger est un besoin essentiel« .