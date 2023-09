Crédit immobilier : Le prêt à taux bonifié annoncé par Bruno Le Maire, une solution pour faciliter le crédit ?

Dans le cadre d’un face-à-face avec les lecteurs du Parisien publié en début de semaine, le ministre de l’Economie a dit vouloir créer un prêt à taux bonifié (PTB) pour rendre le financement immobilier plus accessible. L’ambition est, certes, louable, mais pour le moment elle demeure encore assez floue avec un horizon plutôt lointain.

« Nous devons étudier cette possibilité avec le ministre du Logement et les députés », a expliqué Bruno Le Maire. Autrement dit, le PTB arriverait au mieux fin 2024, au pire en 2025. D’ici là, combien de candidats emprunteurs seront laissés sur le carreau entraînant avec eux des pans entiers du secteur immobilier ?

Empiler les réglementations, les dispositifs, les lois

En lançant l’idée d’un PTB, Bruno Le Maire tombe dans un travers récurrent de l’exécutif hexagonal : le mille-feuille, c’est-à-dire l‘empilement brouillon des réglementations, des dispositifs, des lois…

« Quand les taux sont à 4 %, ne faut-il pas réfléchir à un taux plus accessible pour les ménages ? », s’interroge Bruno Le Maire. Oui, mais c’est oublier un peu rapidement qu’il existe déjà, depuis 1995, un dispositif : le prêt à taux zéro (PTZ). Or, celui-ci n’a eu de cesse d’être contraint par les pouvoirs publics. En 2018 il avait été recentré sur l’acquisition d’ancien à rénover dans les zones détendues et sur le neuf en zones détendues (le montant du prêt pouvait y représenter jusqu’à 40 % contre seulement 20 % ailleurs).

Réviser le barème du PTZ

Lors de la restitution du CNR Logement, en juin dernier, le Gouvernement a annoncé vouloir réserver le PTZ aux primo-accédants, dans l’immobilier neuf collectif aux seules zones tendues ou dans l’ancien, uniquement dans les zones détendues et sous condition de rénovation, le rendant, de fait, accessible à peu de ménages.

3 mois plus tard, Bruno Le Maire semble s’être en partie ravisé puisqu’il a annoncé, toujours lors de son entretien au Parisien, vouloir d’une part, réviser le barème du PTZ pour qu’il y ait plus de jeunes ménages qui puissent y avoir accès et, d’autre part, revoir les critères pour créer plus de flexibilité. Attendons de voir si les mesures seront efficaces et redonneront un sursaut à un PTZ en perte de vitesse. En effet, la production de PTZ a globalement chuté de 17 % en 2022 à un peu plus de 63 000 prêts, une baisse plus marquée que pour l’ensemble des crédits à l’habitat.

Plutôt que de vouloir créer un nouveau prêt à taux bonifié, autant renforcer celui qui existe déjà…