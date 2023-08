Crédit immobilier : Aucune durée de prêt n’échappe à la hausse des taux en août

La Banque Centrale Européenne (BCE) a pour la neuvième fois consécutive relevé ses taux directeurs. Depuis le 2 août 2023, et dans sa politique de lutte contre l’inflation, les trois taux d’intérêts directeurs ont augmenté de 0,25 %. Son principal taux de refinancement passe à 4,25 %.

Selon Christine Lagarde, cette stratégie visant à diminuer l’inflation produit ses effets et l’Europe se rapproche de l’objectif d’une inflation à 2%. Si cette nouvelle augmentation des taux directeurs est suffisante pour arriver à l’objectif, elle peut être encourageante et laisser voir une stabilisation des taux de prêt immobilier distribués à moyen terme.

Août 2023 : Une hausse générale des taux

Les grilles de taux du mois d’août sont une nouvelle fois à la hausse. En comparaison avec les taux du mois de janvier, la hausse est plus prononcée pour les grilles des meilleurs taux avec 96 points d’augmentation en moyenne.

Ainsi, avec les taux généralement constatés ce mois-ci, un emprunteur contractant un prêt d’un montant de 180 000 euros sur 20 ans à 3,85 % verra sa mensualité s’élever à 1 077 euros pour un coût total du crédit de 78 382 euros. Cela correspond à une augmentation de 115 euros sur les mensualités et un impact de 27 565 euros de plus sur le coût total pour un prêt aux mêmes critères d’emprunt qui aurait été réalisé en janvier.

Évolution des taux depuis janvier 2021

Les taux immobiliers moyens d’août 2023 par durée d’emprunt

Les taux moyens constatés et proposés par les établissements prêteurs sont en hausse globale en comparaison au mois précédent (entre 0,27% et 0,34%). La plus petite augmentation s’observe sur les prêts octroyés sur 25 ans avec une augmentation de 0,27 %.

Pour les durées de prêts de 7 et 10 ans, l’augmentation est de 0,29 %. Les financements sur 15 et 20 ans augmentent de 0,31 %. Enfin, la plus nette augmentation s’observe sur les prêts octroyés sur 12 ans.

Les meilleurs taux immobiliers d’août 2023 par durée d’emprunt

Les meilleurs taux proposés par les établissements prêteurs sont en hausse globale comparé au mois dernier (entre 0,20 % et 0,25 %). La plus petite augmentation s’observe sur les prêts octroyés sur 12 ans, 15 ans et 20 ans avec une hausse de 0,20 % et la plus grande concerne le financement sur 25 ans avec une majoration de 25 points.

Les grilles proposées aux très beaux profils sur les plus petites durées de prêt (7 ans et 10 ans) sont équivalentes au mois de juillet.