Les taux d’intérêts poursuivent leur remontée en octobre mais de façon plus modérée et les banques reviennent progressivement sur le marché du crédit immobilier.

Dans le sillage des taux d’usure et des taux directeurs de la Banque centrale européenne, les taux de crédits poursuivent leur remontée en octobre mais plus modérément que les mois précédents. En outre, depuis la mi-septembre, des banques annoncent progressivement la levée de certaines restrictions dans l’octroi des crédits. De bonnes nouvelles pour les emprunteurs qui restent toutefois pénalisés par le niveau des taux de crédit qui n’ont sans doute pas encore atteint leur plafond…

De barèmes en hausse de 0,10 à 0,25 point en octobre

En octobre, comme lors des mois précédents, les banques ont augmenté leurs taux mais de façon plus modérée, avec des hausses de 0,10 à 0,25 %, contre des augmentations pouvant atteindre 0,40 % les mois précédents. Pour autant, la plupart des banques affichent désormais des taux supérieurs à 4 % sur 20 ans et 4,5 % sur 25 ans, un niveau inégalé depuis 10 ans.

« Même si la hausse des taux semble ralentir en octobre, nous ne pensons pas qu’elle ait atteint son plafond… Dans le sillage de la remontée des taux d’usure et de la hausse des taux de la Banque centrale européenne en septembre, les banques continuent à augmenter leurs barèmes pour reconstituer leurs marges. Le marché immobilier baissier, donc considéré comme plus risqué pour les établissements financiers, contribue également à leur volonté de prêter à des taux élevés », explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Les taux de crédit atteignent en moyenne en octobre 3,95 % sur 15 ans, 4,15 % sur 20 ans et 4,40 % sur 25 ans.

Taux d’usure à 5,8 % sur 20 ans et plus : le cap des 6 % sera dépassé dès le mois prochain

Les nouveaux taux d’usure pour le mois d’octobre sont, sans surprise, à nouveau en hausse. Sur 20 ans et plus, la durée des crédits actuellement la plus répandue dans un contexte de forte remontée des taux de crédit, ils ont augmenté de 0,24 point passant de 5,56 % à 5,80 %. Par rapport à janvier 2023, la hausse est désormais supérieure à 2 points témoignant de l’efficacité de la révision mensuelle qui se poursuivra jusqu’en décembre inclus…

« Avec un taux d’usure sur 20 ans et plus à 5,8 %, il est certain que le cap de 6 % sera dépassé en novembre et non en décembre comme anticipé avant l’été. Grâce à cette mesure, de moins en moins de dossiers sont refusés à cause d’un dépassement de ce taux plafond, mais l’augmentation des taux de crédit qui en résulte devient un vrai frein pour de nombreux emprunteurs qui voient leur capacité d’emprunt baisser mois après mois et ne leur permet plus l’achat d’une surface suffisante dans laquelle vivre, même dans ce contexte de baisse des prix… », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

« Dans ce contexte, bien que la hausse des taux semble ralentir, nous pensons que le plafond n’est pas encore atteint et nous maintenons notre scénario de taux moyens à 4,5 % sur 20 ans d’ici la fin de l’année et 5 % au 1er trimestre 2024. Nous constatons d’ailleurs en octobre l’apparition de taux à 5 % sur 25 ans et même 20 ans, dans plusieurs barèmes, même si pour l’instant, nous n’avons pas intermédié de dossiers à ces taux-là, ayant pu obtenir des taux plus bas dans l’autres banques ! », complète Julie Bachet.

La levée progressive des restrictions à l’octroi de crédit dans plusieurs banques

Bonne nouvelle : depuis la mi-septembre, plusieurs banques ont communiqué sur l’allègement des restrictions mises en place sur l’octroi de crédit. Un mouvement qui se poursuit en octobre.

L’une d’entre elles accepte à nouveau d’étudier les dossiers avec une « loan to value » (soit part du montant du bien financée à crédit) jusqu’à 110 %. Une autre banque envoie à nouveau, après 1 an d’absence, des grilles de taux partielles et une 3e annonce la levée des restrictions mises en place il y a 10 mois sur des critères de revenus minimum et de montant maximum financé.

« Nous sentons une évolution positive dans la volonté de plusieurs de nos partenaires bancaires de prêter à nouveau, même si, compte tenu des taux élevés proposés pour les revenus les plus bas, on constate qu’elles sélectionnent ainsi les emprunteurs qu’elles acceptent de financer… mais globalement cela va dans le bon sens ! », conclut Julie Bachet

Source : Vousfinancer.com