Septeo sort le premier Urbascore à destination des notaires pour rapidement identifier le risque urbanistique d’un dossier d’acquisition immobilière et ainsi mieux informer les futurs acquéreurs.

Cet urbascore s’appuie sur l’Intelligence Artificielle pour donner aux collaborateurs d’une étude les informations nécessaires à la compréhension de la complexité du risque urbanistique d’un dossier d’acquisition.

Externaliser la confection de documents d’urbanisme

Les démarches pour recueillir ces informations sont souvent fastidieuses pour les collaborateurs de l’étude, celles-ci étant nombreuses et souvent dispersées.

« La valeur ajoutée de notre cabinet d’urbanisme réside dans l’expertise de ses 150 collaborateurs. Professionnels de l’urbanisme, ils s’emploient à collecter et à analyser les dernières données du bien concerné. Ces données très usitées par les notaires ne sont pas forcément à jour sur les plateformes des collectivités, bien souvent dépassées par le rythme des modifications… C’est donc un travail d’investigation très important, mais nécessaire« , explique Guilhem Bennasar, Directeur Général, Preventimmo .

Et de poursuivre : « En effet, les risques liés à ces données sont cruciaux pour le notaire qui engage sa responsabilité aussi bien sur les données fondamentales que sur le devoir de conseil qu’il est dans l’obligation d’apporter à son client. C’est pour cela que nous effectuons ce travail d’investigation minutieux : pour permettre de restituer une donnée exacte et intelligible par le client du notaire, afin que ce dernier n’engage ni sa responsabilité sur les données fournies ni sa responsabilité de devoir de conseil auprès de son client.»

Recentrer les collaborateurs sur leur cœur de métier : l’analyse des pièces

Des demandes de pièces auprès de divers interlocuteurs à la vérification de leur contenu, constituer un dossier d’usage pour une vente immobilière est parfois fastidieux et complexe. Pourtant, ce temps de préparation est crucial pour la réussite de l’opération.

Grâce à l’automatisation de la confection de certains documents d’urbanisme ou environnementaux, les collaborateurs peuvent se recentrer sur leur activité. Très rapidement ils obtiennent des documents ou diagnostics prêts à être annexés. Intégrée au logiciel de rédaction d’acte, la demande des pièces est simplifiée au maximum afin collaborateurs se concentrent sur leur mission principale : l’analyse des pièces et la rédaction de l’avant- contrat.

L’«Urbascore» de Preventimmo est d’une aide précieuse ajoute Guilhem Bennasar : «Suivant la note relative de l’Urbascore, outil que nous avons créé pour nous permettre de conseiller au mieux, s’il faut ou non approfondir l’analyse des risques liés au bien, une note de renseignement d’urbanisme (NRU), et plus particulièrement sa synthèse vulgarisée, permet au notaire de rendre un avis totalement factuel sur le bien et lever toute ambiguïté de défaut de conseil auprès de ses clients ».

Utiliser les nouvelles technologies pour simplifier les formalités préalables

Parce que l’immeuble, objet de la vente, se situe parfois dans une autre région que celle où le

notaire exerce, il ne dispose pas toujours de la liste des pièces, parfois spécifiques, qu’il convient de

réunir. Un cabinet d’urbanisme expert sur tout le territoire dispose de bases de données et d’outils

de cartographie constamment mis à jour, délivre des documents lisibles, complets et précis, adaptés

à la localisation du bien, informe des changements susceptibles d’affecter vos opérations grâce à

une veille quotidienne.

Disposer d’un seul outil pour gérer l’ensemble des dossiers

Privilégier un cabinet d’urbanisme proposant des services totalement intégrés à un logiciel de

rédaction d’actes permet d’optimiser les démarches, ainsi que le traitement comptable.