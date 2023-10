Crise de l’immobilier : Faire du prêt subventionné par les entreprises un levier d’accès au logement et l’emploi

Aujourd’hui plus de 400 000 salariés ont déjà accès au dispositif de prêt subventionné SOFIAP qui ne suit pas la courbe baissière de l’accès au crédit immobilier. Preuve que ce dispositif séduit, il apporte une facilité d’accès à la propriété, notamment chez les jeunes salariés et permet de lever le 1er frein à l’emploi : le logement.

Une économie pour le salarié et une capacité d’achat augmentée

« Prenons l’exemple d’un projet d’achat immobilier de 200 000 € comprenant un prêt subventionné de 100 000 €. Avec une prise en charge par l’employeur de 1% du taux d’intérêt du prêt immobilier, le salarié économise plus de 14 000 € sur le coût global de son crédit sur une durée de 25 ans », illustre Laurent Permasse, Président du directoire de SOFIAP (filiale de La Banque Postale et de la SNCF). Le salarié peut ainsi prétendre à une capacité d’emprunt plus importante ou bien réduire ses mensualités. Le prêt subventionné par l’entreprise lui facilite ainsi l’obtention de son prêt.

« Les conditions d’accès au prêt subventionné sont totalement personnalisables par l’entreprise et co-construites avec SOFIAP. Pour en bénéficier, il faudra simplement être salarié d’une des entreprises signataires à la convention SOFIAP », explique Laurent Permasse.

Pour accélérer le dispositif, SOFIAP propose de co-financer avec les entreprises le prêt subventionné à taux 0% jusqu’à 20 000 € sur une durée de 10 ans. Pour mettre en place le dispositif, les entreprises devront candidater avant le 31 décembre 2023.

SOFIAP se distingue des banques de détail par sa capacité à co-construire avec les employeurs et les partenaires sociaux cette mesure qui contribue à la fois aux enjeux de l’entreprise (rétention des collaborateurs, mobilité géographique ou fonctionnelle…) et aux engagements RSE (inclusion, pouvoir d’achat, droit au logement pour tous…).

Devenir propriétaire est un élément fort d’inclusion

En effet, ce dispositif d’aide au logement est aussi une solution en réponse aux engagements sociaux des entreprises, notamment celles qui sont soucieuses d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le confort du logement facilite la pratique du télétravail.

Auparavant destiné à des acteurs de la fonction publique, SOFIAP a ouvert ce dispositif aux entreprises du secteur privé en décembre 2022 proposant cette mesure à leurs collaborateurs (PAPREC, SAFRAN Power Unit, EDF, ENGIE ainsi que des PME).