Arrondir ses fins de mois grâce au bouche à oreille immobilier c’est possible. Vous connaissez quelqu’un qui vend ou qui achète un bien immobilier ? Mettez le en relation avec un conseiller immobilier via l’application propertips by iad et gagnez 500 euros si la transaction aboutit.

iad repense et redesigne NosRezo, son application mobile créée en 2014, en propertips by iad pour rémunérer plus facilement les tuyaux et le bouche-à-oreille dans le secteur de l’immobilier. Depuis son lancement il y a bientôt 10 ans, l’application réunit 600 000 apporteurs d’affaires en Europe.

500€ par transaction si la vente ou l’achat aboutit

Le principe du bouche à oreille immobilier ? Une vision gagnant-gagnant des acteurs impliqués dans une opération immobilière.

Vous identifiez parmi vos proches des personnes qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier. Vous choisissez un conseiller immobilier parmi une liste de professionnels iad recommandés par leurs clients et qui sera chargé de trouver ou vendre le bien. Vous empochez 500€ par transaction si la vente ou l’achat aboutit.

7,2 millions de propertips versés par iad en 2022

« Les Français sont particulièrement attentifs à leur pouvoir d’achat : une récente étude révèle qu’il leur manque en moyenne 588 euros par mois pour vivre confortablement sans être obligés de planifier leur budget au centime près », explique Clément Delpirou, président du groupe iad. Grâce à propertips by iad, non seulement on peut aider ses proches en recommandant un conseiller immobilier pour acheter ou vendre un bien mais également augmenter son pouvoir d’achat de manière significative. »

Et de poursuivre : » Bien sûr, on ne parle pas de revenus récurrents mais d’améliorer la qualité de vie au quotidien, de s’offrir un billet d’avion, d’arrondir ses fins de mois plus facilement. Sur la seule année 2022, propertips by iad a reversé 7.2 millions d’euros à ses apporteurs d’affaires”.

Une solution de recommandation basée sur des « tips »

Alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter propertips by iad offre une solution de recommandation d’affaires organisée, encadrée, soumise au consentement du vendeur qui se base sur des « tips » en proposant à chacun :

de rejoindre une communauté dynamique en pleine croissance qui compte environ 600 000 apporteurs d’affaires en Europe,

de bénéficier d’un complément de revenu grâce à ses tuyaux et à la mise en relation avec des professionnels de l’immobilier

de booster l’activité de ses 20 000 conseillers immobiliers .

Régulièrement en France pour favoriser le tissu relationnel et professionnel local, propertips by iad organise de nombreux afterworks afin qu’apporteurs d’affaires et conseillers immobiliers se retrouvent pour se connaître et échanger lors de moments conviviaux.

L’application mobile propertips by iad présente deux interfaces :

L’une qui permet de renseigner les coordonnées d’un vendeur ou d’un acheteur.

L’autre dédiée au conseiller iad : il reçoit la recommandation, la traite, informe en temps réel l’apporteur d’affaires du suivi au règlement.

Un système de notifications permet d’animer les différentes communautés en temps réel.

L’application est disponible sur l’ensemble des stores dans les pays ou iad est implanté : France, Portugal, Italie, Espagne, Allemagne et au Mexique.