Immobilier Rennes : Des prix en baisse de 11% sur un an

Après 5 années de hausse, les prix de l’immobilier à Rennes affichent une baisse de 11% en un an selon ORPI. Zoom sur le marché rennais avec Christophe Poylo.

Dixième ville de France, Rennes est souvent considérée comme l’une des plus attractives du territoire national. Sa situation géographique améliorée par l’arrivée de la LGV en 2017 et son dynamisme économique séduisaient jusqu’à présent les investisseurs.

Des prix en baisse, après 5 années de hausse

Mais, face à un marché de l’immobilier grippé et une hausse des taux d’intérêt, la ville voit ses prix au mètre carré baisser après cinq ans d’envolée et son volume de transactions immobilières chuter.

Agent immobilier ORPI à Rennes, Christophe Poylo décrypte le marché : « Sur le papier, Rennes a tous les atouts pour séduire les acquéreurs : dynamisme économique, culturel, qualité de vie avec une situation privilégiée à moins d’1h30 de Paris et près de la Côte d’Emeraude, et prix au mètre carré relativement accessible en fonction des quartiers. Mais désormais, la donne rennaise a changé malgré une baisse du prix au mètre carré« .

« Mais désormais, la donne rennaise a changé malgré une baisse du prix au mètre carré, explique le directeur de l’agence immobilière Orpi Aristide Briand. La demande est bien présente mais beaucoup de transactions ont encore du mal à se concrétiser. Avec des contraintes financières pressurisées, le marché est aujourd’hui très compliqué sur tous types de biens et tous types de surfaces, se réservant ainsi aux acquéreurs qui peuvent acheter en paiement comptant.«

L’encadrement des loyers change la donne

“Aujourd’hui, les transactions immobilières se concentrent sur des biens dans l’ancien, très bien situés et plutôt en centre-ville, ayant conservé un prix cohérent par rapport au quartier, généralement en dessous de 200 000 euros. Face à l’énorme pression locative, ce sont en effet les petites surfaces qui tirent leur épingle du jeu, largement plébiscitées par les investisseurs.”

Avec de nouvelles réglementations de loyer, les propriétaires sont hésitants. Une situation délicate pour les propriétaires mais bénéfique pour les locataires.

“ Cependant, Rennes vient de passer fin août en “zone tendue”, ce qui redistribue les cartes ! Si cela apporte plus de flexibilité aux locataires, c’est aussi une plus grande incertitude pour les propriétaires, conjugué au fait que les loyers sont désormais encadrés par un Indice de Référence, réévalué chaque semestre. Ils se montrent donc plus frileux !” , conclut Christophe Poylo.

Source : ORPI