L’ex député Michael Nogal et Thierry Vignal, président de Masteos, sont les invités de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo consacré à la rénovation énergétique.Au micro d’Ariane Artinian, ils dédramatisent l’impact de la loi Climat et expliquent aux propriétaires pourquoi il ne faut pas avoir peur.

Vous vous interrogez sur vos travaux de rénovation énergétique ? Vous vous demandez si le calendrier d’interdiction de louer les passoires thermiques va être respecté ?

Dans ce nouveau rendez-vous « Rénovation Energétique by Masteos x MySweetImmo » de Mon Podcast Immo, Mickaël Nogal, président du cabinet de conseil Convergences, ex député rapporteur de la loi Climat et Thierry Vignal, président de Masteos, font le tour de l’actualité de la rénovation énergétique au micro d’ Ariane Artinian. Ensemble, ils décryptent la tendance sur le marché de la rénovation énergétique.

Leurs credo ? « N’ayez pas peur de la rénovation énergétique« . Écoutez et vous comprendrez notamment que le législateur a prévu des souplesses dans l’application de la loi. Extraits choisis.

Le calendrier de la rénovation énergétique ne bougera pas

Les annonces se sont multipliées sur la rénovation énergétique : il y a deux semaines, Bruno Lemaire s’est dit favorable au report du calendrier de l’interdiction de louer des passoires thermiques expliquant que la hausse des taux changeait la donne pour les ménages avant de rétropédaler … « Le calendrier ne bougera pas. J’en ai eu la confirmation par le président de la République », précise Mickaël Nogal.

« Quand on rentre en récession, certains politiques ont la volonté de faire passer la rénovation énergétique au second rang. Ce genre de dérapage vient entamer la crédibilité réglementaire du calendrier énergétique. Chez Masteos, comme chez EDF, on a moins de commande depuis les déclarations de Bruno Lemaire. Les propriétaires se disent : on va attendre. »

« On pourrait se passer de ce genre de ce dérapage, reprend Mickaël Nogal. la rénovation énergétique, c’est vertueux sur le plan économique, écologique et social. Il faut aller vers la rénovation énergétique. Et il y a des solutions de financements pour répondre aux échéances qui arrivent. »

Et il ajoute : « Les propriétaires n’ont pas à avoir peur. C’est dans leur intérêt et dans celui du locataire que d’aller vers la rénovation énergétique. C’est une opportunité et pas seulement une contrainte.«

Calendrier d’interdiction des passoires énergétiques : 3 dates à retenir 2025 pour l’interdiction de louer les DPE G

2028 pour l’interdiction de louer les DPE F

2034 pour l’interdiction de louer les DPE E

Une souplesse dans l’application dans la loi

Non, l’interdiction de louer des passoires thermique va supprimer des biens du parc locatif, s’insurge Michaël Nogal. L’interdiction de mise en location d’un logement et l’expulsion du locataire requiert une se fait pas du jour au lendemain. « Pour cela , il faut qu’un locataire attaque son propriétaire et que le juge rende une décision de justice interdisant la location. Le législateur a prévu un minimum de souplesse dans la loi », rappelle l’ex député rapporteur de la loi Climat et Résilience.

7% de décote pour la rénovation énergétique

« Tant que les 1ères décisions de justice ne tomberont pas, le marché n’y croira pas, ajoute de son coté Thierry Vignal. Pour l’instant, les passoires thermiques ne décote que d’environ 7% à la vente. Cette décote devrait être au minimum du montant de la rénovation énergétique.«

Selon le président de Mastéos, beaucoup de propriétaires, notamment en copropriétaires, ne voient pas l’intérêt de dépenser de l’argent, pour gagner une demi lettre : « Les propriétaires partent du principe que c’est injouable : que ça dépend de la copropriété, de l’urbanisme… et que leurs petits gestes ne seront pas suffisants. Or des solutions techniques existent et de nouveaux produits arrivent. En cumulant 3 grands gestes, le remplacement des fenêtres, l’isolation par l’intérieur et l’installation de pompes à chaleur sans bloc externe, on est capable de sortir la grande majorité appartements de leur statut de passoire thermique, sauf les petites surfaces, les mois de 20 m² .«