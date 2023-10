Immobilier : Keller Williams France lance KW Courtage by Minitaux et choisit la plateforme Eloa

Pour mieux accompagner ses clients dans la réussite de leur projet immobilier, Keller Williams a décidé d’offrir une solution de courtage en financement intégrée.

Pour soutenir cette ambition stratégique, le réseau réunit les expertises en s’adossant à un réseau de courtage en financement comme Minitaux. Afin d’orchestrer cette nouvelle offre, KW Courtage a sélectionné Eloa afin de se doter d’une solution digitale complète et performante.

Une plateforme personnalisée

Afin de préserver ses process internes et externes, KW Courtage by Minitaux trouve en Eloa une plateforme technologique entièrement paramétrable qui lui permet de conserver ses propres modalités de traitement d’un dossier de prêt immobilier, sa gestion administrative et commerciale : la gestion des droits des collaborateurs, clients et partenaires/apporteurs, l’édition des documents contractuels et commerciaux avec signature électronique, la personnalisation des pièces justificatives et la gestion des règles de facturation et de commissionnement et le pilotage d’activité commerciale.

Montage de dossier simplifié, qualité de présentation optimisée

Digitalisées, les étapes chronophages d’édition et de gestion des documents contractuels (entrée en relation, mandat) ainsi que de collecte et d’organisation des pièces justificatives, facilitent le montage des dossiers de prêt. KW Courtage assure ainsi une qualité de présentation optimale à ses partenaires bancaires.

« Digitaliser au maximum notre activité faisait partie de nos priorités, précise Stéphane Guetta, Président de Minitaux Franchise. L’outil proposé par Eloa a répondu parfaitement à nos besoins, en offrant à tous nos collaborateurs ainsi qu’à nos partenaires bancaires un parcours adapté permettant de réaliser nos montages et suivi de dossiers dans des conditions optimales. L’agilité et l’adaptabilité des équipes d’Eloa ont aussi été déterminantes.»

Avec Eloa c’est la possibilité de financer tous les projets immobiliers

Doté d’un moteur de calcul ultrapuissant, eCrédits automatise tous les types de montages de prêts possibles (prêt amortissable, in-fine, relais, à pallier, avec ou sans différé, calcul d’éligibilité aux prêts règlementés) des plus simples aux plus complexes pour tous types de projets immobiliers.

Une relation client fluidifiée

Dans l’objectif de toujours renforcer son image de marque auprès de ses clients et de leur proposer une expérience cohérente tout au long de leur projet, KW Courtage by Minitaux déploie Eloa en marque blanche. De l’entrée en relation jusqu’à l’offre de prêt, l’emprunteur navigue au sein de l’univers de la marque.

« Eloa est ravie d’être la plateforme SaaS BtoBtoC des services financiers du plus grand réseau immobilier du monde répondant à la volonté de Keller Williams France de digitaliser leurs services et de satisfaire à l’usage actuel du consommateur d’être acteur de son projet immobilier ! », conclut Ludovic Laborde CEO, d’Eloa.