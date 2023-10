Retrouvez toutes les innovations du secteur immobilier les 8 et 9 novembre 2023 au Parc des Expositions – Porte de Versailles avec plus de 400 exposants dont 96 startups, 16 conférences exclusives, 20 émissions et 35 ateliers animés par les exposants.

Après trois éditions internationales réussies – RENT SWITZERLAND à Lausanne en mars, PROPTECH EXPO à Madrid en mai et IMMOTECH – Proptech Expo à Casablanca en septembre, – le label RENT poursuit sa dynamique en s’installant à Paris les 8 et 9 novembre prochains au Parc des Expositions – Porte de Versailles (Pavillon 6).

Le secteur de la Proptech en France et à l’international évolue rapidement et connaît une mutation permanente, sous l’impulsion des nouvelles technologies qui n’ont jamais autant eu le vent en poupe.

Le marché de l’immobilier se voit également dans l’obligation de monter en puissance sur les sujets environnementaux et sociétaux qui sont au cœur des problématiques actuelles.

En France, la Proptech bénéficie d’un écosystème de startups particulièrement dynamique, qui a su démontrer à plusieurs reprises qu’il était à l’avant-garde du mouvement Proptech européen.

Le RENT : Un Label européen

En quelques années seulement, RENT a su s’exporter à l’international et est devenu le label incontournable de la Proptech en Europe.

Avec son retour en novembre à Paris pour célébrer son 10ème anniversaire, l’événement réunira de nouveau les acteurs français et internationaux les plus innovants de la Proptech et l’ensemble des professionnels de la chaîne de valeur de l’immobilier (administrateurs de biens, agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, investisseurs, notaires, syndics, professionnels de l’immobilier commercial, grands médias…).

Promouvoir les dernières avancées technologiques du secteur, apporter une vision complète du marché tout en décryptant ses enjeux d’aujourd’hui et de demain, tels sont les principaux objectifs de cet événement phare pour les professionnels.

Fort de cette volonté, l’ambition de RENT, véritable plateforme d’affaires, est de permettre aux participants d’échanger avec des acteurs de renom de la Proptech et de l’immobilier, et de mettre également en relation startups, investisseurs et industriels.

Les rendez-vous Sweet du salon RENT 2 jours d’interview. Cette année encore, MySweetImmo installera son studio au salon RENT pour un marathon de 48h d’interview non stop au micro d’Ariane Artinian. 3 Sweet Awards. La remise des Sweet Awards aura lieu le 9 novembre. Vous voulez candidater ? C’est ici. 1 conférence pour les professionnels de l’immobilier. Vous voulez vous démarquer auprès d’une audience premium ? Patrick Derhar, directeur National de RESIDENCES IMMOBILIER répondra aux questions de MySweetImmo .

Demandez le programme !

Voici une sélection de conférences à ne pas manquer :

Mercredi 8 novembre à 10h30 : Moins de carbone, plus d’idées : impact et enjeux pour l’immobilier

Mercredi 8 novembre à 11h30 : L’impact de ChatGPT et de l’IA sur les métiers de la transaction immobilière

Mercredi 8 novembre à 18h : Cibler une audience Premium pour accélérer ses ventes

Jeudi 9 novembre à 10h : Comment gagner 2 lettre sur un DPE

Jeudi 9 novembre à 11h : Démystifier la fidélisation des collaborateurs : les attentes et aspirations des professionnels de l’immobilier

Jeudi 9 novembre à 12h – Transition énergétique et DPE : l’innovation au coeur des enjeux ?

Pour en savoir plus : Accéder à l’ensemble du programme de conférences.

Focus sur les prix du RENT 2023

Concours de LA Start-up ORPI

Le Concours de LA Start-up RENT x ORPI récompense la jeune société présentant l’innovation pour l’immobilier la plus prometteuse. L’objectif de ce concours est de faire connaître les start-ups innovantes du secteur.

Trophée de l’Innovation SNPI

L’objectif est de montrer le dynamisme du secteur en mettant en avant les meilleures innovations. Le vainqueur de ce concours sera désigné par un jury présidé par Alain Duffoux, Président du SNPI et composé de dirigeants d’entreprises du secteur.

Prix de l’Impact Sociétal et Environnemental Provicis

Ce nouveau Prix récompensera l’action la plus efficace en matière environnementale et/ou sociétale dans le domaine de l’immobilier en général et du logement en particulier.

Le jury est présidé par Yannick Borde, Président du réseau Procivis, et composé de dirigeants du réseau Procivis et du label RENT, ainsi que de décideurs et d’experts du secteur de la Proptech.

Sweet Awards RENT 2023

Proptech Sweet Awards by MySweetimmo x RENT x Septeo récompensent les hommes et les femmes visionnaires de la Proptech et de l’immobilier.

Le Sweet Ladies Award met à l’honneur une dirigeante de la proptech et de l’immobilier, le Very Sweet Award met à l’honneur une vision responsable et durable de la proptech et le Pépite Award une innovation.

Le jury est composé de Stéphane Scarella (directeur du RENT), Mickaël Nogal (ex député et président du cabinet de conseil Convergences), Isabelle Larochette (fondatrice de la fondation I Loge You) et Ariane Artinian (MySweetImmo).

A lire aussi Le label RENT s’exporte au Maroc avant de fêter ses 10 ans à Paris

« Après une année dynamique, avec la présence de notre label RENT en Europe et en Afrique, nous sommes ravis de terminer l’année à Paris pour les 10 ans de RENT. Parallèlement à notre engagement en faveur de l’innovation, qui fait partie intégrante de notre ADN, l’édition parisienne de RENT sera notamment marquée par un grand fil vert : moins de carbone et plus d’idées pour la Proptech », explique Stéphane Scarella, Directeur du label RENT.

Et de poursuivre : « Notre principale mission est d’accompagner au mieux les acteurs de l’immobilier en les aidant à relever et à anticiper les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier environnementaux et sociétaux. Alors que nous célébrons cette année notre 10ème anniversaire, l’équipe du label RENT est impatiente d’accueillir l’écosystème immobilier pour cette édition qui promet d’être riche en contenus et en partages d’expériences. Ensemble, soutenons la transformation du secteur de la Proptech et construisons son avenir ! »