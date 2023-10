Crédit immobilier : Les Caisses d’Epargne proposent deux prêts adaptés aux moins de 35 ans

Vous avez moins de 35 ans ? Vous souhaitez devenir propriétaire ? Les Caisses d’Epargne se mobilisent pour aider les jeunes à devenir propriétaires en leur proposant un prêt évolutif à l’accession et le nouveau Prêt Primo Jeunes 0 %.

Dans un contexte marqué par une forte inflation et par la hausse des taux d’intérêt, les Caisses d’Epargne souhaitent soutenir l’accès à la propriété des jeunes de moins de 35 ans à travers deux dispositifs : un prêt évolutif à l’accession, qui permet aux jeunes de démarrer leur financement immobilier avec des échéances plus faibles, et le nouveau « Prêt Primo Jeunes 0 % », qui complète le PTZ jusqu’à 20 000 €.

Un Prêt évolutif à l’accession

Ce prêt s’adresse aux jeunes de moins de 35 ans souhaitant accéder à la propriété et permet aux emprunteurs de démarrer le remboursement de leur prêt avec des échéances de départ plus faibles. Les mensualités évoluent ensuite dans le temps, avec une progression modérée pour s’adapter à l’évolution de carrière et de revenus des jeunes adultes.

Ce prêt évolutif est à taux fixe et sa durée peut aller jusqu’à 25 ans. Il constitue pour les jeunes un bon moyen de devenir propriétaire de leur logement tout en leur permettant de préserver leur pouvoir d’achat.

Le « Prêt Primo Jeunes 0 % »

Ce dispositif exceptionnel s’adresse aux moins de 35 ans, en complément du Prêt à taux zéro. Son montant maximum est de 20 000 euros à taux 0 % dans la limite de 10 % du montant du financement immobilier. Sa durée peut aller jusqu’à 20 ans, avec une gratuité des frais de dossier.

Ces deux solutions de financement sont cumulables

Pour Jacques-Olivier Hurbal, directeur du Développement Caisse d’Epargne : « Les Caisses d’Epargne sont pleinement mobilisées partout sur le territoire pour faciliter l’accession à la propriété. Les jeunes ménages sont particulièrement touchés par la hausse des taux d’intérêt. En tant que banque de la famille, nous avons souhaité leur apporter un soutien utile et adapté à leurs besoins à travers deux nouveaux dispositifs de financement : le prêt évolutif à l’accession et le « Prêt Primo Jeunes 0 %».