Une offre internet responsable et abordable ? QOONTOO propose une offre internet solidaire et responsable avec de nombreux avantages pour les habitants des logements sociaux.

Le fournisseur d’accès Internet et de services connectés QOONTOO lance son premier déploiement d’envergure sur le territoire de Nantes Métropole en partenariat avec Nantes Métropole Habitat (NMH), avec l’appui de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) Pays de La Loire et le soutien financier de la Banque des Territoires.

Au total, 1 000 logements sociaux sont concernés par cette opération qui vise à défendre le pouvoir d’achat et réduire la fracture sociale. Une opération exemplaire appelée à rayonner.

« L’accès à Internet est un besoin fondamental, d’autant plus essentiel dans un monde où la digitalisation s’accélère, estime Fabrice Bellois, fondateur de QOONTOO. Avec un parc de 4,8 millions de logements et 10 millions de locataires, pour beaucoup en situation précaire, le logement social est au cœur de cet enjeu. QOONTOO y répond à travers une approche concrète, en profonde adéquation avec les préoccupations sociétales : environnementales, d’insertion et d’inclusion. »

Un Internet responsable et solidaire à Port Boyer et à Orvault

Six années de travaux et de recherches auront été nécessaires à QOONTOO pour développer une solution technique, mettre au point le modèle économique et amorcer la prospection commerciale auprès des bailleurs sociaux.

Après une première expérimentation gratuite couronnée de succès, en 2022, auprès de 200 logements de NMH, à Port Boyer, et d’Atlantique Habitations, à Orvault, le fournisseur d’accès concrétise son projet à une autre échelle en déployant, d’ici janvier 2024, son offre auprès de 1000 foyers de Nantes Métropole au tarif privilégié de 2,90 €/mois au lieu de 5,90 €/mois, une exception du territoire métropolitain nantais qui a co-construit ce projet collectivement.

Celle-ci inclut la fourniture d’une box de dernière génération, une ligne téléphonique fixe, incluant sans surcoût les appels vers les services d’urgence et les services administratifs essentiels ainsi que les 27 chaînes gratuites de télévision de la TNT et un accompagnement aux usages d’Internet. À dater de 2024, cette opération sera étendue à un patrimoine plus important sur la Métropole de Nantes.

Internet aussi vital que l’eau, l’électricité ou le chauffage

Acteur engagé, QOONTOO propose une offre collective Internet haut débit de qualité (10 Mbits/s) à très faible coût (5,90 €/mois) assortie de nombreuses options à des tarifs abordables, telles que l’accès à un panel de chaînes plus large ou des forfaits de téléphonie mobile.

Il entend participer, par son offre inédite sur le marché, à une meilleure intégration dans la société d’une population trop souvent fragilisée, voire marginalisée, et devient ainsi l’alternative inclusive et innovante pour garantir à tous le meilleur accès internet aux meilleures conditions.

« Nous avons construit notre offre autour d’une valeur forte : un Internet responsable, solidaire et inclusif, un Internet aussi vital que l’eau, l’électricité et le chauffage, souligne Fabrice Bellois. Nous proposons une solution technologique d’excellence au service de ses usagers, au nom d’un numérique responsable et solidaire, pour l’intérêt général et le bien-être individuel. »

Cette solution complète et adaptée répond aux enjeux de l’évolution de la transition numérique en intégrant chacune des parties prenantes : les bailleurs en quête d’un outil de gestion qualitatif, efficient, évolutif et interactif ; les locataires via une offre accessible, incluse dans les charges, et complète via des options complémentaires ; les deux comme facilitateur de relations.

Le soutien de la Banque des Territoires pour une vision d’avenir

Partenaire de QQOONTOO , la Banque des Territoires a apporté son soutien financier au projet à hauteur de 750 K€, illustrant , comme le souligne Philippe Jusserand, directeur régional Pays de La Loire, sa « priorité stratégique en matière de cohésion sociale et territoriale. »

« Notre soutien accélère le déploiement d’une offre adaptée à la situation des locataires et renforce l’engagement de la Banque des Territoires à transformer les quartiers en politique de la Ville. »

Dans un contexte d’inflation qui touche aussi les forfaits Internet, la proposition de valeur de QOONTOO s’avère une réponse pertinente pour lutter contre la fracture numérique. Gageons que l’opération lancée sur Nantes Métropole fasse figure d’exemple. QOONTOO envisage d’ores et déjà de déployer son offre d’Internet solidaire sur l’ensemble du territoire français.