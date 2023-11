SCPI : Corum XL fait l’acquisition d’un hôtel neuf à Rotterdam

Après un hôtel à Liverpool début septembre 2023, CORUM XL annonce l’acquisition d’un nouvel hôtel tout juste sorti de terre. La SCPI accélère ainsi la diversification sectorielle et géographique de son patrimoine, historiquement ancré principalement au Royaume-Uni. L’immeuble est occupé par un hôtel Ibis Styles (Accor).

Acheter en VEFA : une autre manière de rechercher la performance

Si la livraison de cet immeuble est intervenue début septembre 2023, le projet d’investissement remonte en réalité à 2019, avec l’achat d’un terrain à bâtir sur lequel a été édifié le nouvel hôtel construit par Foruminvest. Il s’agit donc d’une opération en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), un mode d’investissement auquel CORUM recourt lorsque l’occasion se présente et qui lui permet de déployer différemment sa démarche opportuniste en quête de performance :

« Les promoteurs ont souvent besoin de l’engagement des investisseurs en amont de leurs opérations. Les fonds récoltés leur sont utiles pour démarrer la construction et/ou pour décrocher un financement bancaire. Ils viennent donc régulièrement nous solliciter sur ce type de projet. De notre côté, nous positionner tôt nous permet de négocier des prix d’acquisition plus avantageux, dans l’intérêt de nos épargnants », explique Philippe Cervesi, président de CORUM AM, la société de gestion immobilière du groupe CORUM.

Une acquisition en VEFA, c’est aussi la certitude de faire entrer dans le patrimoine de la SCPI un immeuble conforme aux normes les plus exigeantes et qui ne nécessitera pas de travaux à court ou moyen terme : des économies en perspective pour l’épargne des clients.

Cette opération confirme le dynamisme de CORUM dans un contexte économique pourtant attentiste. Cet hôtel constitue la cinquième acquisition pour CORUM XL et la quinzième pour CORUM depuis le début de l’année 2023, soit un investissement total de 590 millions d’euros actes en main (tous frais inclus).

Un locataire très longue-durée de confiance

L’immeuble déploie son univers design et coloré sur plus de 9 900 m². Il accueille 250 chambres réparties sur 11 étages ainsi qu’un restaurant italien avec terrasse au rez-de-chaussée.

Le bâtiment est loué à Hotels by HR Rotterdam (HR Group), l’un des principaux opérateurs hôteliers allemands et sixième aux Pays-Bas. Très implanté en Europe centrale, HR Group collabore depuis plus de quinze ans avec des groupes hôteliers renommés comme Accor, Wyndham Hotel Group, Dorint Hotels & Resorts, Hyatt, Hilton, Marriott, IHG et Deutsche Hospitality. L’hôtel de Rotterdam sera exploité sous la marque Ibis Styles d’Accor. Pour les épargnants de CORUM XL, la présence de ce locataire de renom et son engagement de location pour une durée de vingt-cinq ans ferme est un gage de confiance. D’ailleurs, dès l’ouverture en septembre, l’hôtel affichait un taux d’occupation de 95 % le premier week-end.

Au moment de son achat, l’Ibis Style Rotterdam Ahoy bénéficie d’un rendement1 qui conforte l’objectif de performance de la SCPI CORUM XL de 5 %.

Au cœur d’un nouveau quartier dynamique

Erigé dans un quartier dynamique en plein redéveloppement du sud de Rotterdam (deuxième ville des Pays-Bas), l’hôtel Ibis Styles Rotterdam Ahoy relie le centre-ville en quelques minutes via la ligne de train située à 500 mètres. Jouxtant l’un des plus vastes parcs de la ville et proche de nombreux lieux de loisir (centre commercial, cinéma, piscine, restaurants), il fait face au Ahoy Conference Center, deuxième plus important espace de conférence des Pays-Bas accueillant concerts, spectacles, événements sportifs… Un environnement prometteur pour le nouvel hôtel, à ce jour seul établissement hôtelier du secteur.

CORUM XL, les chiffres clés CORUM XL présente un rendement de 5,97 % (net de frais de souscription et de gestion) en 2022, supérieur à son objectif de rendement annuel de 5 %. L e rendement correspond au taux de distribution, défini comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers (payés par le fonds pour le compte de l’associé), versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées, 0,12 % en 2022) divisé par le prix de souscription au 1er janvier de l’année N de la part. Cet indicateur permet de mesurer la performance financière annuelle de CORUM XL. CORUM XL affiche par ailleurs un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de 5,34 % sur 5 ans et un objectif de TRI de 10 % sur 10 ans. Le TRI mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Ce taux tient compte de l’évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur.

CORUM XL diversifie son patrimoine en 2023

La diversification est une priorité pour CORUM qui a toujours pris soin de répartir le patrimoine de ses SCPI sur toutes les thématiques et dans différents pays. En l’occurrence, CORUM XL compte 75 immeubles loués à près de 190 entreprises locataires et situés dans 11 pays, en zone euro et au-delà, y compris outre-Manche et même au Canada*.

Depuis sa création en 2017, CORUM XL a notamment beaucoup investi au Royaume-Uni afin de profiter du « discount » historique qu’offrait le Brexit et d’une livre sterling basse. La SCPI y détenait plus de la moitié de son patrimoine (54 %) avant l’acquisition de cet hôtel à Rotterdam ; une proportion en baisse grâce à ce nouvel achat puisque le patrimoine britannique représente aujourd’hui 50 % du total. La part des Pays-Bas évolue elle de 4 % à 11 %, avec désormais 6 immeubles néerlandais.

L’année 2023 est donc l’occasion de renforcer la diversification de CORUM XL et cette tendance devrait encore s’accélérer dans les mois et années à venir, puisque, désormais âgée de plus de cinq ans, la SCPI pourrait être amenée à revendre certains de ses immeubles britanniques si l’opportunité se présente.

(1)Rendement à l’acquisition : rendement immobilier au jour de l’acquisition, à savoir le loyer annuel rapporté au prix d’acquisition tous frais inclus de l’immeuble (droits d’enregistrement et honoraires de commercialisation inclus). Le rendement des immeubles à leur acquisition ne prend pas en compte les frais de la SCPI et ne préjuge pas de sa performance annuelle. Les investissements réalisés ne préjugent pas des performances futures.

Source : Corum XL