Rénovation énergétique : 3 conseils pour déjouer les arnaques !

Alors que les incitations du gouvernement concernant les travaux de rénovation énergétique se multiplient, 65% des Français estiment être encore mal informés sur les aides de l’Etat. Et les fraudes en la matière ne leur facilitent pas la tâche, malgré l’appel à la vigilance des autorités publiques.

Travaux non terminés, manque d’expertise, malfaçons, installations proposées à un coût dérisoire, promesses de rendement exagérées : quelques réflexes peuvent pourtant permettre d’éviter l’escroquerie. HomeServe Energies Services, l’activité de HomeServe dédiée à la rénovation énergétique, passe au crible les bonnes pratiques et délivrent ses meilleurs conseils pour détecter les arnaques.

Des arnaques de plus en plus fréquentes

Avec l’augmentation du prix de l’électricité et l’interdiction de louer des logements considérés comme des passoires thermiques, la réalisation de travaux de rénovation énergétique s’intensifie ; 27% des Français ont entrepris ou songent à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et les arnaques sont de plus en plus fréquentes : en 2022, plus de 10 000 plaintes 3 pour fraudes ont été déposées par les consommateurs.

“Pour lutter contre le phénomène et éviter les mauvaises surprises, HomeServe Energies Services met à disposition des particuliers l’expertise des professionnels de ses 28 sites sur tout le territoire, labellisés RGE, garantissant ainsi la fiabilité des travaux ainsi qu’un accompagnement ultra personnalisé avant, pendant et après les travaux : réalisation d’une étude du logement, installation de solutions permettant de réduire significativement sa consommation d’énergie, montage administratif et financier pour bénéficier des aides existantes directement déduites des devis jusqu’à l’entretien des équipements pour assurer leur performance dans le temps. Cette année, nos 700 professionnels ont assuré plus de 100 000 gestes de rénovation énergétique chez des particuliers”, précise Philippe Notargiacomo, Président de HomeServe Energies Services.

Collectez les informations clés sur l’entreprise ou l’artisan

Il convient de prendre le temps d’effectuer des recherches sur le professionnel ou l’entreprise. + Avant toute chose, il convient de vérifier un maximum d’informations : le site internet, la date de création de l’entreprise, le numéro de SIREN, les qualifications du professionnel, les avis clients, etc.

À la lecture du devis, il est primordial d’échanger avec la société et de consulter tous les documents fournis. En effet, il faut pouvoir confier la réalisation de son projet de travaux énergétiques à une personne de confiance. Une entreprise fiable doit être transparente sur les détails des travaux, les coûts engendrés, les aides, etc. Si certaines informations ne sont pas claires ou difficiles à obtenir, il est préférable d’être prudent.

Au moindre doute, il est conseillé de comparer l’offre proposée par un autre professionnel pour avoir un second avis sur le montant du devis ou sur les travaux à réaliser en priorité. + Enfin, une demande de devis n’est pas un engagement. C’est seulement à partir de sa signature qu’il a une valeur juridique.

Devant la multiplication des projets de rénovation énergétique et les mesures complexes, imposées par le gouvernement, certaines entreprises se présentent comme “mandatées par un ministère ou affiliées avec un organisme public”, pour inciter les particuliers à se lancer dans un projet de rénovation. Alors que le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est très réglementé, il s’agit très probablement d’une arnaque.

Contrôlez le label de l’entreprise ou du professionnel pour toucher les aides

Avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, il faut s’assurer que l’entreprise ou l’artisan soient bien certifiés RGE. En effet, pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique, tels que MaPrimeRénov’, les Certificats d’economie d’energie ou l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ), les travaux doivent être réalisés par un professionnel labellisé “garant de l’environnement” (RGE). Pour vérifier que ce dernier détient ce label, il est possible de consulter l’annuaire gouvernemental des professionnels agréés RGE.

Pensez aux autres et signalez les arnaqueurs

En cas d’arnaque avérée, la fraude doit être signalée auprès des autorités publiques (répression des fraudes sur le site https://signal.conso.gouv.fr/fr) pour éviter que d’autres personnes se fassent avoir à leur tour. Si des problèmes apparaissent avec une entreprise labellisée RGE, il est également important de le signaler.

Source : HomeServe Energies Services