Rénovation énergétique : Pourra-t-on bientôt obtenir des aides en cas d’auto-rénovation ?

Aujourd’hui, l’obtention des aides telles que MaPrimeRénov’ ou les CEE est conditionnée à la réalisation des travaux par un professionnel RGE, ayant obtenu le label « reconnu garant de l’environnement ». Résultat, lorsque les particuliers réalisent eux-mêmes leurs travaux, ce qu’on appelle l’auto-rénovation ou auto-réhabilitation, ne permet pas d’obtenir des aides.

Toutefois, il semblerait que le Gouvernement soit intéressé par l’idée d’encourager les ménages à se lancer dans l’auto rénovation et plus précisément dans l’auto-rénovation accompagnée (ARA), ce qui sous-entend une rénovation réalisée par le propriétaire lui-même, accompagné et conseillé par un professionnel du bâtiment.

L’auto-rénovation : Un levier pour accélérer la rénovation énergétique ?

« Actuellement faire réaliser ses travaux via un professionnel RGE est la condition sine qua non pour obtenir les aides à la rénovation. Sauf qu’il y a moins de 63 000 artisans RGE recensés en France pour un objectif de 200 000 rénovations performantes et globales en 2024… C’est trois fois plus qu’en 2022, année durant laquelle 67 000 rénovations globales avaient été effectuées, avec un nombre d’artisans qui a tendance à diminuer. Le compte n’y est pas ! La question se pose donc des leviers pour accélérer la rénovation énergétique et les éventuelles alternatives au recours à des entreprises labellisées RGE… L’auto-rénovation peut être une piste en effet mais comment être certain de la qualité des travaux réalisés. Et avons-nous exploré toutes les solutions pour accroître l’offre d’artisans qualifiés ? » explique Romain Villain, directeur général de Heero, spécialiste du financement de la rénovation énergétique, qui accompagne chaque année plus de 15 000 personnes dans l’obtention des aides à la rénovation énergétique.

Encourager l’auto-rénovation : La solution ?

Encourager l’auto-rénovation pourrait en effet permettre de démultiplier le nombre opérations, à condition toutefois d’effectuer des contrôles pour limiter le risque de fraudes et s’assurer de l’efficacité et la performance énergétique réelle apportée par les travaux. Une aide financière dans le cadre d’une auto-rénovation accompagnée (ARA) pourrait toutefois être apportée, sans que l’on n’ait davantage de précision.

« Nous sommes favorables au versement de nouvelles aides pour encourager la rénovation énergétique. Nous avions plutôt l’espoir que le nombre d’artisans qualifiés et éligibles à l’obtention des aides augmente significativement. Par ailleurs, cette mesure semble en contradiction avec l’intention d’accompagner la rénovation globale d’un logement. Mais dans une démarche travaux par travaux, peut-être qu’une incitation à l’auto-rénovation peut être un accélérateur, par exemple pour l’isolation des murs ou des combles. On peut tout de même se poser la question de l’efficacité car nous observons qu’il est déjà difficile pour un professionnel de respecter le cahier des charges demandé… Alors qu’en sera-t-il pour un particulier ? », conclut Romain Villain.