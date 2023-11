Immobilier & RENT : Moins de carbone, plus d’idées au service de la société et de l’environnement

A l’occasion des 10 ans du salon RENT (Real Estate News Technologies), dont l’édition parisienne aura lieu les 8 et 9 novembre 2023 à La Porte de Versailles, Pavillon 6, l’heure est à l’immobilier positif. Les acteurs les plus influents de la PropTech répondent présents, et le programme est ambitieux !

Cette année, ce sont plus de 400 exposants qui seront présents, entre 12 000 et 15 000 professionnels visiteurs attendus et une cinquantaine de conférences et d’ateliers organisés sur ces deux journées. L’occasion d’aborder des thèmes qui intéressent non seulement les professionnels de l’immobilier mais aussi, à travers eux, la société dans son ensemble.

« L’innovation technologique, environnementale et d’usage n’est efficace seulement si elle redonne du sens aux professionnels de l’immobilier, à destination du consommateur final. N’oublions pas qu’au bout de la chaîne de valeur, il y a toujours un individu qui vit dans un logement », confie Stéphane Scarella, CEO de Rent.

Vers un monde immobilier décarboné

Reconnu comme LE label de la PropTech en Europe, ce salon professionnel, placé sous le patronage du Président de la République Emmanuel Macron, offre un véritable espace de débats, mais surtout de rencontres entre des besoins et des solutions innovantes, qui servent in fine l’intérêt des porteurs de projet immobilier. Et si c’était ça, la solution pour actionner tous les leviers d’un monde immobilier souhaité décarboné, intelligent, au service de ses habitants, et donc des citoyens que nous sommes ?

« Notre rôle est de mettre en musique les acteurs de l’innovation, dont une majorité de startups, les fonds d’investissement, indispensables pour la financer, et les industriels, dont le rôle est primordial pour déployer l’innovation dont ils ont besoin, à grande échelle », ajoute Stéphane Scarella, CEO de RENT.

Sujet 1 : JO 2024 : Enjeux de la réversibilité , 200 programmes neufs à l’épreuve du temps

A l’occasion des JO 2024, 2 800 logements sortent de terre dans le seul village des athlètes, et « presque 16 millions de touristes, avec une part répartie entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques » sont attendus pour l’événement, confie Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris, aux micros de France Bleu. Quels sont les enjeux en matière de logement pendant et après les JO ? Ces nouvelles constructions ont-elles vraiment intégré la notion « d’après JO » ? Quel est vraiment leur avenir et comment envisager leur réversibilité après les jeux ?

Animateur : Jeanne Massa, CEO NeoJem

Conférenciers :

Stéphane Daumillare , Co-fondateur Lycaon Immo

, Co-fondateur Camille Gicquel, Adjointe au maire d’Argenteuil

Sujet 2 : Acheter sans être millionnaire : les alternatives au crédit trop cher

Crise du logement ou crise de l’acquisition ? Face à des taux de crédit immobilier à plus de 4 % et des conditions d’octroi restrictives qui entravent l’acquisition immobilière des Français, le gouvernement annonce l’élargissement du PTZ à plus de 6 millions de ménages primo-accédants. Mais quid des prix de vente qui se maintiennent à des niveaux élevés, et qui excluent du marché près de 80 % des ménages à Paris sur l’achat d’un bien type à de 53m² à 576 000€ (étude Lycaon Immo – Qui peut acheter à date ?). Le seul PTZ suffira-t-il à endiguer la crise ? Quelles solutions alternatives envisager ? Les acteurs de l’immobilier ont déjà développé des réponses, encore méconnues du grand public : leasing, acquisition différenciée du foncier et du bâti avec le BRS mais également investissement immobilier en parts : où en est-on ? Comment se déploient ces nouvelles manières d’acquérir un patrimoine ? Qui sont les acteurs de ce marché alternatif ?

Animateur : Jérôme Revy – Partner chez NCI

Conférenciers :

Cédric O’Neill, CEO de chez Bricks.co

CEO de chez Xavier Lepine , CEO de SNDP (Société Des Nouveaux Propriétaires)

, CEO de Aurélien Gouttefarde, CEO de Scarlet

Sujet 3 : DPE : Quelles conséquences sur l’emploi ?

Les évolutions législatives, qui rendent contraignant le DPE dans la mise en location, impliquent d’autre part une nécessaire formation technique des professionnels de l’immobilier. Quelles solutions apporter à des propriétaires vendeurs de passoires ? Comment accompagner un acquéreur dans des travaux de performance énergétique ? Quelles sont les solutions offertes aux bailleurs ? Autant de questions auxquelles les professionnels de l’immobilier doivent aujourd’hui se confronter pour pouvoir accompagner. Le profil des agents s’étoffe et requiert de nouvelles compétences, et tout un nouveau secteur économique lié à la performance énergétique se développe en parallèle : autant de besoin en formation et en qualification. Quelles conséquences pour l’emploi ? Comment maîtriser et répondre à ces nouveaux besoins ?

Animateur : Thierry Vignal – CEO de Mastéos

Conférenciers :

Olivier Colcombet , Directeur de DigitRE Group

, Directeur de Côme de Cossé Brissac, Co-fondateur de La Solive

Sujet 4 : DPE : Quelles solutions concrètes pour gagner deux lettres ?

Pour rénover le parc immobilier, et créer un pays performant, les politiques ont impulsé le débat : dès 2025, il sera interdit de louer des passoires énergétiques. Une bonne idée pour la planète, mais qui peut faire fuir les investisseurs privés, pourtant indispensables à la régulation de la tension sur le marché locatif. La solution ? Des intermédiaires à même de développer des solutions concrètes, qui permettent aux investisseurs de revenir sur le marché, et d’accompagner les propriétaires pour rénover qualitativement le patrimoine immobilier du pays.

La parole sera donnée aux experts de la performance énergétique pour répondre à une question : comment gagner deux lettres au DPE ?

Animateur : Thierry Vignal – CEO de Mastéos

Conférenciers :

Eric Plantive, IZI by EDF

IZI by Mickaël Nogal, Ancien député

Sujet 5 : Transition énergétique et DPE : l’innovation au cœur des enjeux ?

La ville de demain, qui se construit aujourd’hui, n’a plus d’autre choix que de se préparer au changement climatique, bien sûr, mais aussi à accueillir des habitants dont les modes de vie changent et s’adaptent aux nouvelles mobilités. Comment fait-on pour penser cette ville efficace, sobre et intelligente ? Comment fait-on, surtout, pour transformer l’existant dans une vision durable de l’urbanisme ? Avec plus d’innovation, vous diront tous les acteurs de l’immobilier. Car l’innovation est la clé : elle seule s’impose comme une réponse aux grands enjeux immobiliers et climatiques de notre siècle. Les élus, les constructeurs et les start-up innovantes en ont conscience, et ont déjà mis en place des projets ambitieux.

Animateur : Hadrien Le Roux, Directeur Général Associé News Tank Cities

Conférenciers :

Mathieu Bineau , Directeur Général de Voltalis

, Directeur Général de Yannick Borde, Président de Procivis

Président de Loïc Cantin, Président de la FNAIM