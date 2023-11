Pros de l’immo : Plato booste votre productivité avec une prise de rendez-vous simplifiée

La plateforme Plato permet d’automatiser la gestion des rendez-vous et de pré-qualifier les contacts des agents immobiliers. Suivez le guide…

Grâce à sa plateforme qui permet d’automatiser la gestion des rendez-vous et de pré-qualifier les contacts, Plato assure un gain de productivité pour les professionnels de l’immobilier tout en simplifiant les démarches pour les porteurs de projet.

Lors d’une recherche sur un portail immobilier, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, au moment de la prise de contact, le porteur de projet est invité par Plato à choisir un rendez-vous sur un créneau préalablement renseigné comme disponible par le professionnel. Une solution qui participe fortement à la performance des annonces.

28% de demandes de mise en relation en plus par rapport à une annonce classique.

“Une annonce proposant la prise de rendez-vous grâce à Plato génère +28% de demandes de mise en relation par rapport à une annonce classique. Des contacts supplémentaires qui deviennent essentiels à l’heure où le marché se tend. Et Plato va plus loin en pré-qualifiant ces contacts pour améliorer la productivité des professionnels de l’immobilier qui pourront ainsi se focaliser sur les profils à fort potentiel. Un gain de performance incontestable et désormais 100% intégré à l’offre Ultimmo proposée par SeLoger”, souligne Fabien Patou, co-fondateur de Plato.

Plato désormais disponible en Belgique

En plein essor en France, la solution part à la conquête de l’Europe et se déploie également sur Immoweb, portail leader en Belgique (AVIV group). L’offre est désormais intégrée aux offres Gold et Platinum du portail.

“En à peine 2 mois, le module de prise de rendez-vous Plato a intégré les annonces Immoweb, preuve de l’efficacité technique entre les structures d’AVIV à l’international. Nous nous réjouissons de cette ouverture internationale qui participe à améliorer l’expérience immobilière en Belgique et facilite grandement le quotidien des professionnels de l’immobilier« , rappelle Fabien Patou.