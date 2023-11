Immobilier : Effy et GPPEP s’associent pour aider les Français à passer au solaire

En France, l’autoconsommation solaire chez les particuliers connaît un essor sans précédent. Avec près de 387 0000 foyers équipés, le nombre d’installation a augmenté de 86 % en 1 an.

Dans ce contexte, le Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïque (GPPEP) – association de défense des autoconsommateurs et de promotion de la production d’énergies renouvelables – et Effy, spécaliste de la rénovation énergétique en ligne, collaborent pour offrir aux particuliers un parcours de travaux fiable et sécurisé pour passer au solaire en confiance.

Les adhérents du GPPEP pourront désormais mobiliser l’expertise d’Effy pour un accompagnement personnalisé dans leurs travaux, en bénéficiant d’une remise de 500 € aussi bien l’installation de panneaux solaires que d’une pompe à chaleur.

« Confrontés à la hausse constante des prix de l’énergie, de plus en plus de Français voient dans l’énergie solaire une alternative pour maîtriser et réduire leurs factures énergétiques. Dans un secteur où la confiance est essentielle, nous nous engageons à accompagner les adhérents du GPPEP à chaque étape de leur parcours, des premières démarches jusqu’au raccordement. Notre objectif est de garantir des installations solaires de haute qualité, spécifiquement adaptées aux besoins de chaque foyer, et ce, en instaurant un climat de confiance, malgré les défis liés à la fraude qui se présentent au secteur », précise Frédéric Utzmann, Président d’Effy.

Un accompagnement sur-mesure pour autoconsommer en confiance

Les adhérents du GPPEP peuvent désormais s’appuyer sur Effy pour un accompagnement sur-mesure, à chaque étape de leur projet : identification du besoin, conseil, démarches administratives réalisation des travaux et financement. Pour l’installation de panneaux solaires (ou d’une pompe à chaleur) avec Effy, chaque adhérent bénéficiera d’une remise commerciale de 500€ sur ses travaux, cumulables avec la prime à l’investissement dont bénéficient les installations de panneaux solaires en autoconsommation.

Joël Mercy, Président de l’association GPPEP commente : « En collaborant avec Effy, nous renforçons notre engagement envers nos adhérents, en leur offrant un accompagnement fiable et de qualité tout au long de leur transition vers l’énergie solaire. »

Un parcours en 6 étapes

Pour bénéficier de l’offre, les adhérents du GPPEP devront directement se rendre sur le site Effy afin de remplir un formulaire dédié. Un conseiller Effy prendra ensuite contact avec le particulier pour définir son projet, estimer le montant de ses aides et celui des travaux.

Effy validera techniquement l’ensemble du projet et s’occupera de l’ensemble des démarches administratives, notamment de la déclaration préalable de travaux. Une fois le devis signé, les adhérents du GPPEP pourront directement planifier la réalisation des travaux avec un artisans RGE – Reconnu Garants de l’environnement, partenaire Effy. Dans ce parcours sécurisé, les adhérents du GPPEP ne payeront que le reste à charge.