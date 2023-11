Immobilier : Wellow propose un service de location garantie par contrat aux propriétaires de logement vacant

Face à la pénurie de logements, la taxe contre la vacance est devenue une mesure phare pour encourager les propriétaires de surfaces inoccupées (3,1 millions en 2022) à mettre leur bien sur le marché locatif.

17% la première année d’imposition puis 34% les suivantes… malgré cette augmentation conséquente, les bailleurs particuliers résistent et les difficultés d’accès au logement persistent, particulièrement pour les jeunes. Pourquoi la pression d’une taxe d’habitation sur les logements vacants pourrait ne rien changer ? Parce que les risques locatifs génèrent une anxiété et un stress plus puissants que les pénalités financières.

« Il y a plus de 3 millions de logements vacants en France. Taxer toujours plus les propriétaires, ça ne fonctionne pas !«

Des freins nombreux qui résistent à la taxe

Craintes du locataire mauvais payeur, peur des dégradations et des incivilités, contraintes liées à l’entretien du bien, obligations de travaux de rénovation en fonction l’étiquette énergétique affichée, gestion courante du bien et continuité de la location après la notification d’un congé…

Ce sont autant de freins, qu’ils soient rationnels ou non, qui restreignent la mise sur le marché locatif de nombreux logements, et cela sans compter les préjugés qui entourent certains publics : 44% des Français pensent que les jeunes sont de moins bons locataires.

Un loyer garanti, un bien préservé et entretenu sans y penser

Pour lutter contre l’assèchement du parc locatif privé, Wellow a lancé un service de location garantie par contrat : l’entreprise loue en direct des biens (T3 et +) auprès de bailleurs particuliers ou institutionnels, pour mettre sur le marché des colocations clé-en-main, tout compris et prêtes à habiter.

Locataire unique de tous les logements, Wellow libère les propriétaires de la totalité de la gestion locative de leurs biens ainsi que de leur entretien et leur garantit un loyer au prix du marché tous les mois, que ceux-ci soient effectivement loués ou pas.

« J’ai vécu 22 ans dans mon appartement familial. Mes enfants ont grandi, et ma femme et moi avons choisi de déménager dans un appartement plus petit. Je pensais louer facilement mon grand appartement à des familles expatriées venant régulièrement à Paris, notre quartier étant particulièrement apprécié des cadres internationaux. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ils étaient beaucoup moins nombreux à venir à Paris pour le travail », confie Renaud P, propriétaire d’un 7 pièces de 150 m².

Et il ajoute : « Depuis février 2022, Wellow est devenu le locataire unique de notre bien, malgré le fait que 6 colocataires y habitent ! Je n’aurais jamais accepté d’avoir 6 versements de loyers distincts. Wellow est tout ce qu’un propriétaire recherche lorsqu’il loue son appartement : un locataire fiable, qui paie son loyer régulièrement et qui gère en interne les potentiels problèmes rencontrés dans la colocation et dans le logement. Je les ai même recommandés à une amie qui cherchait justement à louer un appartement en colocation à Paris«

Par MySweetImmo