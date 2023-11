Quel est l’impact de la crise sur les SCPI ? Faut-il acheter des SCPI en cette fin d’année 2023 ? Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial, répond aux questions d’Ariane Artinian dans ce nouvel épisode de Mon Podcast immo.

Sogenial est une société de gestion de fonds immobiliers.

« Investir en SCPI et un investissement malin et intelligent, pour ceux qui aiment la pierre sans avoir à la gérer. Quand on n’a pas les connaissances de la gestion de l’immobilier, on s’évite des tracas. La SCPI permet la diversification. Est-ce raisonnable d’acheter à un seul endroit avec un seul locataire et un seul risque ? Ne vaut-il pas mieux investir dans 2 ou 3 SCPI avec des centaines de lieux et de locataires, avec finalement beaucoup plus de sécurité sur le règlement des loyers qui sont indexés sur l’inflation et des dividendes? »

Dans un contexte de ralentissement du marché immobilier, est-ce intéressant d’investir en SCPI ?

« Très peu de SCPI ont décoté le prix de leur part ces derniers mois. Le marché a toutefois changé la donne. Sogenial achetait avant avec de la dette. Ce n’est plus le cas aujourd’hui à cause du prix de l’argent plus élevé, répond Jean-Marie Souclier. La stratégie globale d’investissement n’a pas changé, essentiellement focalisé sur les commerces, bureaux et activités. A l’international, certains pays sont aujourd’hui plus intéressants comme l’Allemagne qui a décoté plus tôt et chez qui la crise est un peu passée. Il y a donc des opportunité à saisir.«

« Plus que jamais nous faisons attention aux fondamentaux : l’emplacement d’un bien dans une zone géographique et économique, sa pertinence dans cette zone-là, et la santé des locataires. Chez Sognenial, nous privilégions les entreprises locales, bien implantées. «

« Coeur d’avenir » : 1ère SCPI liée àl’enfance, aux adolescents et aux étudiants

Sogenial vient de lancer une SCPI baptisée « Coeur d’avenir » qui privilégie les entreprises qui interviennent dans le secteur de la jeunesse, les crèches et les étudiants.

« La France est vraiment sous-équipée en crèche. On a senti qu’il y avait des choses à faire dans ce domaine, pour aider les exploitants à se déployer. Nous avons donc créer une SCPI autour de la petite enfance et de la jeunesse au sens large pour donner de la profondeur à notre thématique. »

Sogenial accompagne ainsi tout l’immobilier lié à cette classe d’âge, de 0 à 25 ans.

Mais avec une dimension économique puisqu’au delà des écoles, les résidences étudiantes en coliving, la SCPI touche aussi les commerces, vêtements et jouets pour enfants, livres pour adolescents…

Les 1ers investissements vont démarrer dans les crèches dans les semaines qui viennent. La collecte va commencer à partie de 2000 €. On peut s’attendre à une rentabilité de 5, voire 5,5 %.

Cette SCPI offre autre chose aux porteurs de part : un fond de partage. 20% des frais de gestion de cette SCPI seront reversés à deux associations : « Le rire médecin » qui accompagne les enfants malades à l’hôpital pour leur rendre leur insouciance et « SOS village d’enfants » qui garde les fratries unies dans des foyers.

« Nous proposons aussi à tous les prescripteurs de donner une partie de leurs dividendes à ces deux mêmes associations.«